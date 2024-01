Olio. Oliviero Toscani: Rabbrividisco se penso che l’olio per auto costa più dell’extravergine d’oliva. Bisogna comunicarlo meglio

SAN QUIRICO D’ORCIA (SIENA) – “L’olio d’oliva è l’ingrediente più importante, fondamentale per l’Italia è veramente il nostro prodotto, più del vino e di tutto il resto. Bisognerebbe essere più capaci a promuoverlo; purtroppo non siamo mai stati capaci di fare questo lavoro in modo più raffinato. Insomma, se io penso che un litro di olio per l’automobile costa di più di un litro di olio extravergine, un olio sintetico per auto costa di più di olio extravergine, mi fa rabbrividire”.

A sottolinearlo è Oliviero Toscani, il più celebre dei fotografi italiani e comunicatore, in occasione della cerimonia di premiazione del Comune di San Quirico d’Orcia (Siena), che lo ha insignito del premio Extravergine 2023, in occasione della Festa dell’Olio. Anche Toscani – collegato online con la sala di Palazzo Chigi a San Quirico – è un produttore di olio d’oliva, nella sua azienda agricola situata a Casale Marittimo (Pisa).

“Spendere quei soldi per metterlo nell’automobile va bene, ma per noi è troppo caro…è incredibile, come l’olio non sia rispettato come dovrebbe essere, è l’ingrediente che ci segue dalla nascita alla morte. Quindi va tenuto veramente con grande rispetto e grande capacità comunicativa…va beh, comunque vedremo di fare qualcosa con questo olio d’oliva in futuro” ha detto Toscani.

