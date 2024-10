Energia verde e agricoltura: in Puglia accordo tra La Nuova Energia e Confagricoltura

BARI – Questa mattina, presso la sede di Confagricoltura Puglia, il presidente del Distretto produttivo pugliese delle Energie Rinnovabili e dell’Efficienza Energetica “La Nuova Energia”, Beppe Bratta e il presidente Luca Lazzàro , alla presenza del Direttore dell’Assessorato regionale all’agricoltura prof. Gianluca Nardone hanno sottoscritto un importante protocollo di collaborazione volto a creare una partnership nell’ambito delle attività di promozione, innovazione e animazione territoriale su sostenibilità energetica e ambientale nel settore agricolo.

In particolare le due importanti associazioni che rappresentano il settore dell’agricoltura e della green economy in Puglia, si propongono di individuare azioni comuni per la creazione di network a livello regionale, per individuare nuovi modelli e strategie che consentano di valorizzare gli asset regionali dell’agricoltura e dell’energia sostenibile.

Attraverso questo protocollo triennale, Distretto La Nuova Energia e Confagricoltura Puglia si propongono essere osservatorio qualificato e propositivo per cogliere le opportunità dei due rispettivi settori economici e sociali e per questo è stata creata una “cabina di regia” operativa la cui responsabilità operativa e stata affidata operativamente al prof. Riccardo Amirante (vice presidente del Distretto e professore ordinario di sistemi energetici del Politecnico di Bari) e al dott. Giuseppe Campanaro Direttore Confagricoltura Foggia.

Ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Luca Lazzàro: “Questa convenzione con La Nuova Energia costituisce un passo che consolida l’impegno di Confagricoltura Puglia verso un modello agricolo innovativo, sostenibile ed ecocompatibile. Attraverso questa collaborazione, ci proponiamo di promuovere concretamente la transizione energetica e ambientale nelle aziende agricole pugliesi, sostenendo l’impiego di energie rinnovabili. La nostra missione è sempre stata quella di valorizzare le risorse locali e ridurre l’impatto ambientale, ottimizzando l’uso delle risorse naturali.

Con il supporto di un partner come La Nuova Energia, possiamo adesso potenziare le nostre iniziative. Questo protocollo rappresenta per noi un’opportunità per proseguire nella promozione di una vera cultura della sostenibilità e dell’innovazione all’interno del settore agricolo pugliese, a beneficio non solo delle imprese associate, ma anche dell’intero territorio. Confagricoltura Puglia da anni lavora in sinergia con le istituzioni e il mondo della ricerca per sviluppare soluzioni innovative, capaci di tutelare l’ambiente e creare nuove prospettive occupazionali e formative, rendendo così la nostra agricoltura regionale un settore sempre più all’avanguardia e competitivo”.

«Con la sottoscrizione di questo importante protocollo – ha dichiarato Beppe Bratta, Presidente del Distretto La Nuova Energia – puntiamo a rendere i sistemi produttivi agricoltura ed energia verde il mix per lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso in primo luogo l’ottimizzazione dei costi energetici e l’implementazione dell’auto dipendenza energetica di tutti gli operatori del settore agricolo. Continua Bratta” l’energia deve essere un fattore competitivo premiante e non penalizzante per gli operatori agricoli pugliesi”. In secondo luogo l’implementazione sistemi economici e autorizzativi che prediligano meccanismi di restituzione “locale” del valore prodotto dai grandi impianti di energia verde realizzati sul territorio. Conclude Bratta: “L’accordo tra Confagricoltura e Distretto consente alla filiera energetica di divenire un naturale completamento della filiera agroalimentare e offrire interessanti opportunità di sviluppo, permettendo di concretizzare quell’economia circolare e virtuosa a cui tanto aspiriamo e rendere sempre più green e sostenibile la nostra Puglia».

