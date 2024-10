Interpoma scalda i motori: a Bolzano dal 21 al 23 novembre la fiera dedicata alle mele

BOLZANO – È tutto pronto per il taglio del nastro della 13ª edizione di Interpoma, l’evento internazionale di riferimento per i professionisti del settore melicolo in programma dal 21 al 23 novembre 2024 a Fiera Bolzano con un format sempre più dinamico.

Con 25.000 mq di esposizione e 490 espositori provenienti da 21 Paesi, Interpoma si caratterizza quale fiera di contenuti su trend e tendenze del settore con specifici focus tematici condotti da massimi esperti, ricercatori e global player provenienti da tutto il mondo. Ne è prova Interpoma Congress, il simposio internazionale sulla mela che nei due giorni di svolgimento farà il punto su ricerca e innovazione e in campo digitale e genetico.

Gli highlights della 13° edizione di Interpoma

Il futuro sarà il tema conduttore di Interpoma 2024. ll programma eventi seguirà, infatti, il filo conduttore della digitalizzazione e del ”meleto del futuro”, un viaggio che condurrà il visitatore alla scoperta delle nuove tecnologie che la genetica e il digitale mettono a disposizione per ottimizzare la produzione melicola in ottica sostenibile. I due giorni del Congress, i tre giorni di Tours, il prestigioso Interpoma Award, la nuova area “Meleto del Futuro”, la terza edizione del magazine ipoma e il programma di incontri, workshop e appuntamenti saranno accomunati da questi temi.

Il 21 e 22 novembre sarà il momento dell’Interpoma Congress 2024, il principale evento di formazione a livello mondiale per gli operatori del comparto, organizzato in collaborazione con il Centro di Sperimentazione Laimburg.

La prima giornata sarà dedicata al tema dell’Evoluzione genetica: Nuove tecnologie di breeding, con argomenti che spazieranno dalle normative globali sull’editing del genoma delle piante, ai diritti di proprietà intellettuale arrivando fino alla percezione e accettazione delle nuove tecnologie di breeding da parte dei consumatori. Sensori, microchip, soluzioni IA applicate alle piante per gestire in tempo reale grandi quantità di dati e programmare interventi in campo e gestire la raccolta saranno i protagonisti della seconda giornata del Congresso dal titolo ”Rivoluzione digitale: I meleti del futuro”, in cui si tratterà dell’argomento dal punto di vista teorico.

Tutto questo si potrà invece toccare con mano nel “Meleto del Futuro” all’interno del FieraMesse H1 Eventspace dove verrà riprodotto un filare di un meleto in un’area di 800 metri quadrati dove sarà possibile testare le tecnologie digitali presentate da 11 aziende del settore: tecnologie e applicazioni che consentono di scattare fotografie per gestire al meglio il meleto o ottenere la dimensione e la classificazione del colore delle mele nel cestino; sistemi di monitoraggio delle malattie in tempo reale; software per semplificare la gestione dell’azienda agricola; sistemi di facilitazione dell’agricoltura di precisione; agrosistemi robotizzati per la raccolta delle mele; tecnologie per il monitoraggio dello stato delle piante in tempo reale e dispositivi per favorire il risparmio idrico.

Il meleto del futuro sarà il protagonista anche di ipoma, il magazine ufficiale di Interpoma che, giunto alla sua terza edizione, approfondirà il tema dell’applicazione del digital lungo la filiera della mela.

Stesso focus avrà anche l’Interpoma Award 2024, il premio organizzato da Fiera Bolzano in collaborazione con la Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e degli alimenti della Libera Università di Bolzano e patrocinato da SOI, la Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana. Sostenibilità agricola e nuove tecnologie saranno al centro dell’attenzione della giuria tecnica impegnata a selezionare i vincitori dell’ambito premio.

In questa edizione esordirà anche il Visitors’ Choice Award, un voto dato dal pubblico durante il primo giorno di fiera alle tecnologie presenti nel “Meleto del futuro” in H1. I nomi dei vincitori di entrambi gli Award saranno resi noti durante la premiazione ufficiale al termine della seconda giornata dell’Interpoma Congress, venerdì 22 novembre 2024.

Nelle stesse giornate di Interpoma, il centro di Bolzano si animerà con gli appuntamenti della Festa della Mela, un evento interamente dedicato alla Mela Alto Adige IGP, organizzato dall’Azienda di Soggiorno, in collaborazione con il Consorzio Mela Alto Adige e con il patrocinio del Comune di Bolzano. Nella splendida cornice del centro storico ci saranno tanti stand espositivi e di vendita, degustazioni, scambio di informazioni, un’offerta gastronomica a base di mele, oltre a un ricco programma di contorno con musica e un angolo giochi con attività per bambini.

Interpoma verrà ufficialmente inaugurata il 20 novembre, il giorno precedente l’apertura, con l’Opening Night a partire dalle 18.00, durante la quale Philippe Binard, Segretario Generale di WAPA (World Apple and Pear Association) e i principali rappresentanti dei maggiori paesi produttori forniranno un primo aggiornamento dei dati di produzione di mele comunicati in agosto al Prognosfruit.

Inoltre, il 21 novembre tutti gli operatori del settore avranno la possibilità di partecipare all’Interpoma Business Match, un evento di incontri in presenza promosso dalla Camera di Commercio di Bolzano nell’ambito dell’ENN Enterprise Europe Network. Lo scopo dell’iniziativa è quello di selezionare e incontrare partner (aziende, buyers, rivenditori, fornitori, esperti) nei settori della produzione di mele, provenienti da tutto il mondo.

È possibile acquistare i biglietti per l’ingresso in fiera, al Congress e ai Tours direttamente sul sito web.

