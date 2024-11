Il GSE in tour nazionale per raccontare la sostenibilità energetica in Italia

ROMA – “Diamo energia al cambiamento” l’iniziativa GSE per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri con studenti, imprenditori, amministratori e sindaci, tecnici e liberi professionisti è giunta nelle Marche per il suo undicesimo appuntamento

Macerata, 31 ottobre 2024.

Ha fatto tappa nella regione Marche a Macerata il Road Show del GSE – “Diamo energia al cambiamento” – organizzato per far conoscere i meccanismi incentivanti e diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri specifici con le scuole, le pubbliche amministrazioni locali e le imprese.

Il Presidente, Paolo Arrigoni, e i tecnici del GSE, utilizzando un’automobile a biometano messa a disposizione dal comparto associativo di settore, hanno raggiunto l’Istituto di Istruzione Superiore Matteo Ricci di Macerata e, attraverso il format dedicato “La transizione energetica: GSE incontra le Scuole”, hanno coinvolto gli studenti in un confronto sui temi della cultura della sostenibilità, degli impatti positivi della decarbonizzazione e dei benefici della condivisione dell’energia. L’evento è iniziato alle 9:00, presso la Sala Auditorium dell’IIS Ricci con i saluti di benvenuto di Sandro Parcaroli, Sindaco di Macerata e Presidente della Provincia, di Donatella D’amico, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Marche e di Rita Emiliozzi, Dirigente Scolastica dell’Istituto.

Anche per questa tappa del Road Show è stato allestito uno Sportello Informativo dedicato alle CER attraverso il quale gli Account Manager Specializzati del GSE hanno dedicato incontri specifici per approfondire i temi legati alle Configurazioni di Autoconsumo e in particolare alle Comunità Energetiche.

Alle 14.30 Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, John Mc Court, Rettore dell’Università di Macerata e Sandro Parcaroli, hanno dato inizio, con i saluti istituzionali, all’appuntamento pomeridiano “La transizione energetica: GSE incontra i Comuni, le Pubbliche Amministrazioni e le Partecipate Pubbliche”.

“Accogliamo con favore le iniziative del GSE, che consentono di far conoscere gli strumenti a disposizione per promuovere investimenti green in settori cruciali come l’efficienza degli edifici, la mobilità e le rinnovabili – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Sandro Parcaroli -.

La transizione energetica è una delle sfide più importanti ed attuali che coinvolgono il nostro sistema produttivo. Non è solamente una questione di sostenibilità aziendale o ambientale, ma è anche un importante passaggio culturale e sociale. Per questo trovo molto interessante che Gse abbia deciso di coinvolgere nel suo percorso anche gli studenti delle scuole superiori, affrontando i temi della cultura della sostenibilità, degli impatti positivi della decarbonizzazione e dei benefici della condivisione dell’energia”.

Durante l’incontro, al quale ha anche partecipato il Sen. Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, citando l’esperienza della collaborazione con il GSE per la ricostruzione, oltre a essere presentati i tanti strumenti che il GSE mette a disposizione degli enti locali, è stato conferito il Premio “VIVI – Territori Sostenibili”, dedicato ai comuni virtuosi che si sono contraddistinti nell’implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. Le Pubbliche amministrazioni locali premiate con la targa sono state: il Comune di Pesaro, il Comune di Fermignano, il Comune di Monsampolo del Tronto, il Comune di Jesi e il Comune di Cupra Marittima. L’attestato di “Testimonial della transizione energetica” è stato invece conferito all’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, al Comune di Visso, al Comune di Folignano, al Comune di Matelica e al Comune di Porto San Giorgio.

“Le Marche stanno accogliendo favorevolmente le nuove opportunità offerte dalla transizione, tanto che a fine settembre 2024, la regione contava quasi 56.700 impianti fotovoltaici, in aumento del 12,1% rispetto fine 2023, per una potenza complessiva installata di 1.480 MW, in aumento del 9,0% rispetto fine 2023. – Ha dichiarato il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni. – Il GSE intende supportare la regione Marche nell’individuazione degli investimenti più adatti al territorio per continuare ad intraprendere al meglio il percorso di sviluppo sostenibile che sta compiendo. Sono già oltre 200 le Pubbliche Amministrazioni marchigiane che ricevono assistenza dal GSE, di cui 168 Comuni, e oltre 68.000 le imprese già utenti, ma l’appuntamento di oggi è proprio stato pensato per illustrare a tutti, in particolare a chi non conosce ancora il Gestore, le opportunità e gli strumenti che la società mette a disposizione per massimizzare i benefici della transizione energetica”.

Alle 16:45 l’ultimo appuntamento della giornata divulgativa rivolto ai rappresentanti delle associazioni di categoria e alle imprese del territorio. I lavori sono stati aperti da Andrea Maria Antonini, Assessore Regionale sviluppo economico, produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti rinnovabili e da Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche. Con il format dedicato “La transizione energetica: GSE incontra le Imprese e le Associazioni” sono stati illustrati tutti i servizi che il GSE mette a disposizione con focus sull’efficienza energetica e sui fondi PNRR dedicati dal GSE al comparto agricolo e all’autoconsumo diffuso. L’incontro, oltre a permettere un confronto con il GSE sugli strumenti di incentivazione più rispondenti alle esigenze del tessuto produttivo locale, è stato l’occasione per analizzare, con un focus specifico, le caratteristiche della Transizione 5.0 e per conoscere dettagliatamente le prerogative e i benefici delle comunità energetiche rinnovabili.

“Avere il Road Show GSE nelle Marche è un’occasione preziosa che la nostra Camera ha accolto con estremo interesse sia per il livello e la qualità dell’approfondimento proposto che per l’estrema consonanza del tema a quelli al centro dell’azione della nostra Camera di Commercio da anni attiva sul fronte dello sviluppo sostenibile. – Ha affermato Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, che ha poi aggiunto – Non a caso il prossimo martedì 5 novembre organizziamo a Ecomondo di Rimini, dove siamo presenti con una collettiva di imprese, un incontro pubblico sulle strategie camerali per la sostenibilità e sull’importanza dei fattori di sviluppo ambientale, sociale e governance che coinvolgerà istituzioni e operatori economici”.

