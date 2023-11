A Rimini presentata la prima azienda agricola con energia autoprodotta

RIMINI – Hubfarm, New Holland, REM Tec, xFarm, quattro aziende che ricoprono un ruolo primario nella catena del valore dell’agrivoltaico, scelgono Ecomondo 2023 per annunciare l’inizio di una collaborazione che porterà alla nascita di Agri Solar Demo Farm, progetto pilota di azienda agricola energicamente indipendente che utilizza il fotovoltaico avanzato per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, nell’ottica di sviluppo di un modello di economia circolare in agricoltura con impronta di carbonio “net zero”. La presentazione è avvenuta oggi a Ecomondo, a Rimini, nello stand di Confagricoltura.

La collaborazione vede protagonisti Hubfarm, la piattaforma di innovazione sostenibile voluta da Confagricoltura; CNHI, azienda produttrice di trattori elettrici all’avanguardia; Rem Tec, pioniere nell’installazione di impianti agrivoltaici; xFarm, tra le principali piattaforme digitali in ambito agricolo.

Questa iniziativa promuove concretamente una transizione verso un’agricoltura sostenibile e circolare, sfruttando le sinergie tra tecnologia, energia rinnovabile e analisi dei dati. I trattori, alimentati da energia elettrica pulita prodotta da un impianto agrivoltaico, contribuiranno alla riduzione delle emissioni di carbonio e all’ottimizzazione delle risorse energetiche.

Tramite Hubfarm verranno raccolte informazioni sulle prestazioni dei trattori, i livelli di produzione di energia da parte degli impianti agrivoltaici e altre metriche chiave. Questi dati saranno poi utilizzati da un sistema di supporto alle decisioni per ottimizzare l’agricoltura, massimizzando la resa e riducendo gli sprechi.

Il progetto, denominato Agri Solar Demo Farm, si sviluppa all’interno di un sito agricolo nel comune di Borgo Virgilio (Mantova) e si estende su un terreno di 14 ettari con circa il 100% di superficie coltivata a colture erbacee in rotazione.

Valter Valle, agronomo promotore e coordinatore del progetto spiega: “L’obiettivo è raggiungere un modello reale di agricoltura organica e rigenerativa del suolo agricolo. L’ Agri Solar Demo Farm sarà il palcoscenico in cui i quattro partner definiranno, in primis, sostenibilità tecnica e finanziaria dell’ecosistema agrivoltaico avanzato e sostenibile, per poi definire piani operativi di rese agricole ed energetiche che nei prossimi 3 anni verranno implementate a seconda della disponibilità di tecnologia innovativa di elettrificazione, automazione e digitalizzazione”.

Attraverso l’installazione di pannelli solari, l’azienda agricola è in grado di produrre direttamente energia elettrica, che è poi utilizzata per alimentare il trattore della Farm, un New Holland T4 Electric Power, primo trattore utility al mondo alimentato al 100% da energia elettrica e funzioni autonome progettate per ridurre il costo totale di esercizio (TCO), assistere l’operatore nella guida, migliorare le prestazioni e la qualità complessiva delle applicazioni e utilizzare al meglio le competenze dell’operatore. Insieme, queste tecnologie forniscono soluzioni all’avanguardia per supportare gli operatori con qualsiasi livello di esperienza.

Hubfarm è la società di Confagricoltura che ha l’obiettivo di accompagnare le imprese agricole nella transizione green e ha scelto xFarm come partner tecnologico per il monitoraggio delle coltivazioni, per il calcolo dell’impronta carbonica e idrica, tutti aspetti fondamentali per garantire aziende agricole sempre più sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Da quasi 20 anni New Holland è impegnata nella sua strategia Clean Energy Leader per lo sviluppo di un’agricoltura attenta all’impatto ambientale, con particolare attenzione al tema delle propulsioni alternative. Permetterà di allargare il concetto di Azienda Agricola Energicamente Indipendente all’energia elettrica, formulando un modello di economia circolare e green perfettamente autosostenibile ad impronta di carbonio “net zero”, calcolata e certificata dalla piattaforma Hubfarm.

REM Tec è operante nel settore fotovoltaico con oltre 12 anni di esperienza nella coltivazione sotto gli impianti e ha sviluppato e brevettato una soluzione di pannelli fotovoltaici innovativa che combina energia e agricoltura: Tracker 2.1. Questo sistema è installato a più di 4.5m di altezza, crea un’ombra dinamica e controllata sul terreno e consente il passaggio di macchinari agricoli per la coltura sotto l’impianto evitando, sostanzialmente, perdita di SAU (superficie agricola utilizzata) a favore della produzione energetica. L’Agrovoltaico® è un sistema ad inseguimento solare, mono o biassiale, che permette di trasformare il massimo dell’energia solare in energia elettrica giornaliera, circa il 35% in più rispetto ad un sistema fisso.

