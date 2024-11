Quasi 40 milioni di euro per combattere il Granchio Blu. Lollobrigida, salvaguardiamo la biodiversità

ROMA – Giovedì mattina, presso la Camera di Commercio di Ferrara, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato il Commissario Straordinario per l’Emergenza Granchio blu, Enrico Caterino, insieme alle principali associazioni di categoria della pesca e dell’agricoltura. Presenti anche il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il Senatore Alberto Balboni e il Vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni.

Per affrontare l’emergenza, il Governo ha stanziato 2,9 milioni di euro per la cattura e smaltimento del granchio blu e ulteriori 37 milioni per supportare le aziende danneggiate: 10 milioni iniziali dal Fondo filiere, a cui si sono aggiunti altri 15 milioni e 12 milioni dal DL Agricoltura.

“Questa emergenza ci ha imposto di intervenire con tempestività e determinazione per salvaguardare un settore importante della nostra economia,” ha affermato il Ministro Lollobrigida. “Il granchio blu ha compromesso interi ecosistemi e minacciato il lavoro di tanti operatori dell’acquacoltura. Grazie a questi fondi, copriamo integralmente le richieste delle imprese danneggiate, assicurando il massimo sostegno a chi, con impegno e professionalità, affronta le sfide di questa emergenza. Un ringraziamento al Commissario Enrico Caterino per essersi attivato prontamente sin dalla sua nomina per garantire un’azione costante in risposta all’emergenza.”

