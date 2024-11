Avviato il pagamento degli anticipi Pac. Confagricoltura Piacenza: le soglie massime per domanda unica e Psr

PIACENZA – “Ai nostri uffici risulta che Agrea il 30 ottobre abbia dato il via al versamento dell’anticipo dei pagamenti diretti della Pac – spiega Susanna Franzini responsabile dei Servizi Tecnici di Confagricoltura Piacenza -. La Commissione europea aveva autorizzato gli Stati membri al versamento dell’anticipo a settembre indicando come finestra utile i giorni dal 16 ottobre al 30 novembre, data entro la quale i pagamenti degli anticipi dovranno concludersi”.

Gli anticipi della campagna 2024 relativi alla Domanda Unica riguardano circa 15mila aziende.

“A partire dalla prossima settimana – dettaglia Franzini – AGREA proseguirà con l’erogazione degli anticipi sulla Domanda Unica 2024 e darà avvio anche ai primi pagamenti nell’ambito delle misure PSR a superficie/animali (agroambientali, biologico, indennità compensative) sia sulla vecchia programmazione che sulla nuova 2023/2027 (interventi SRA)”.

Le soglie massime di pagamento sono del 70% per la Domanda Unica e dell’85% nel PSR.

In ambito Domanda Unica, sono anticipabili (al momento) le seguenti tipologie di premio:

sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli);

sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (solo trascinamenti);

sostegno accoppiato al reddito ad esclusione del premio pomodoro da industria, colza e girasole, olio, agrumi e dei premi legati alla zootecnia;

“Tutti i pagamenti in ambito DU sono gravati dalla trattenuta AGRICAT pari al 3%. Non riceveranno l’anticipo – conclude Franzini – le aziende agricole rientranti nel campione a controllo di ammissibilità o in contenzioso.”

