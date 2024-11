EIMA. I giovani di Cia al centro delle attività previste dalla Confederazione in fiera

BOLOGNA – Tutto pronto in Cia-Agricoltori Italiani per Eima 2024. Alla 46° edizione dell’esposizione internazionale delle macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, a Bologna Fiere dal 6 al 10 novembre, grande spazio verde della Confederazione, con stand e area meeting, al Padiglione Eima Extend Stand 11.

In agenda, cinque giornate ricche di eventi e workshop, in particolare organizzati con Agia, l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia, ma anche con il CAA, Centro Assistenza Agricola di Cia e il partner xFarm, coinvolgendo esperti e tecnici, il ministero dell’Agricoltura e quello dell’Istruzione.

GLI INTERVENTI DEL PRESIDENTE FINI – Iniziative con Cia al via da mercoledì 6 novembre, alle 10:30, quando il presidente nazionale, Cristiano Fini, parteciperà all’inaugurazione ufficiale di Eima al Quadriportico Centro Servizi (Piano Terra) e, subito dopo, al convegno “Tecnologie, competenze professionali e mercati: le nuove sfide per l’impresa agricola”.

GLI EVENTI PROMOSSI CON AGIA-CIA – Con i giovani di Cia il programma di convegni e workshop si svilupperà tra Palazzo dei Congressi, Centro servizi e Stand dell’organizzazione. In particolare, saranno dedicati al ricambio generazionale in agricoltura con il contribuito e il coinvolgimento del Masaf e con attenzione al binomio scuola-lavoro. Ai nastri, anche la seconda edizione del concorso promosso con ITAsF, Istituti Agrari senza Frontiere e FederUnacoma, occasione per coinvolgere anche il Mim nel dibattito sul futuro della formazione professionale. Legati alla ricerca scientifica e tecnologica, invece, gli Agripanel condivisi con il Crea, mentre la tecnologia digitale sarà sempre più al centro con il progetto europeo Easy4Digit con partner l’Associazione Agricoltura è Vita-Cia. Poi spazio alle nuove tendenze in fatto di comunicazione, fuori dai social, voce agli agro-influencer.

E INSIEME A CAA-CIA E XFARM. IL PROGRAMMA DETTAGLIATO – Ma non è tutto. Il calendario Cia propone eventi con il suo CAA – Centro Assistenza Agricola e con il partner xFarm. Nel dettaglio: Mercoledì 6 novembre: alle 14.30 nell’area meeting Cia l’evento “xFarm ti aiuta a connettere tutti i tuoi macchinari”. Giovedì 7 novembre: alle 10:30 presso la Sala Quadriportico del Centro Servizi (piano terra) l’evento a cura di Agia-Cia “Il ricambio generazionale in agricoltura: il futuro nelle mani dei giovani”; alle 15 in Sala Suite del Centro Servizi Blocco D (primo piano) il focus dell’Associazione Agricoltura è Vita-Cia su “Le tecnologie digitali al servizio di un’agricoltura sostenibile, competitiva e resiliente”. Venerdì 8 novembre: alle 10, presso l’area meeting Cia, l’incontro-evento di CAA-Cia “La Gestione del Rischio nel Piano Strategico Nazionale”; alle 11, nel Palazzo dei Congressi Sala Europa Agia-Cia presenta “AGRIMAGE: la creatività dei giovani al servizio dell’agromeccanica”; alle 12, sempre nell’area meeting Cia, il workshop xFarm “L’importanza dei Sistemi di supporto alle Decisioni in agricoltura”; alle 14.30, nella stessa sede di nuovo Agia-Cia con “AGRIPANEL: La robotica e i mezzi elettrici uno sviluppo possibile?” e, alle 16, “AGRIPANEL: Applicazioni 4.0 per la gestione delle acque”. Sabato 9 novembre: alle 10.00, nell’area meeting Cia, il CAA torna su “Nuovi Strumenti nella Pac: il monitoraggio satellitare”, mentre alle 11 nella Sala Quadriportico Centro Servizi (piano terra) Agia-Cia ripropone “Fuori dai social: gli agro-influencer”; alle 12, nell’area meeting Cia workshop su “Come xFarm supporta le aziende agricoli nella nuova programmazione Pac” seguito subito dopo da Agia-Cia e “Le tecnologie a supporto della difesa delle colture”, mentre alle 15:30, focus su “xFarm ti aiuta a connettere tutti i tuoi macchinari”; alle 16:30, Agia-Cia presenta “Manutenzione del territorio e cura del verde”. Domenica 10 ottobre: alle 11, presso la Sala Quadriportico Centro Servizi (piano terra) l’evento CAA-Cia “La Nuova Pac”; alle 12 nell’area meeting Cia con xFarm “L’importanza dei Sistemi di supporto alle Decisioni in agricoltura” e alle 15:30 chiusura con “xFarm: Piattaforma all in one”.

