Da domani Fieracavalli. A Veronafiere l’ippica internazionale. Le attività del Masaf

VERONA – Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, inaugurerà domani, 7 novembre alle 11.00, la 126ª edizione di Fieracavalli, in programma a Veronafiere dal 7 al 10 novembre. Alle 12.15 il Ministro taglierà il nastro del Padiglione Masaf, dedicato alla Grande Ippica Italiana.

Le premiazioni. Durante la cerimonia di apertura, il Ministro, Francesco Lollobrigida, il Sottosegretario, Patrizio La Pietra, e il Presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, premieranno alcuni protagonisti dell’ippica italiana, tra cui i campioni Vivid Wise As e Zuly. In serata, inoltre, saranno assegnati i riconoscimenti alle Personalità di Eccellenza con la passione per l’Ippica, tra cui Luca Zaia, Massimiliano Allegri e Zibì Boniek, in onore delle loro storie di passione e successo sia nel mondo equestre che in altre discipline.

Le gare. All’interno del Padiglione Masaf sarà allestito un campo gara dove, nei quattro giorni di Fieracavalli, si svolgeranno le semifinali e le finali di salto libero e di morfologia. Le competizioni di morfologia maschili e femminili saranno premiate, rispettivamente, venerdì 8 novembre, dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e sabato 9 novembre, dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Gli approfondimenti. Il Masaf offrirà inoltre un programma ricco di seminari e tavoli tematici. L’8 e il 9 novembre, presso la Sala Mascagni del PalaExpo di Veronafiere, si terranno sessioni di approfondimento su temi strategici, come la riforma dell’ippica italiana, la figura del giudice ippico, il contrasto al doping e il benessere animale, nonché discussioni sul futuro dell’allevamento e delle scommesse ippiche.

Fieracavalli si concluderà domenica 10 novembre con la finale del salto in libertà, riservata ai cavalli di 3 anni, seguita dalla tradizionale sfilata di carrozze attraverso il quartiere fieristico.

Programma completo del Padiglione Masaf: https://www.politicheagricole.it/Fieracavalli_2024

