Tractor of the year, Eima premia i migliori trattori nel segno dell’innovazione e della sostenibilità

BOLOGNA – Si è conclusa oggi una nuova e avvincente edizione del Tractor of the Year, la manifestazione internazionale che celebra i trattori più innovativi e sostenibili del mercato europeo, giunto alla sua ventiseiesima edizione.

Per rispondere alle crescenti sfide di un mercato in continua evoluzione, quest’anno il Tractor of the Year 2025 ha presentato un formato completamente rinnovato, con l’introduzione di nuove categorie di premi pensati per rispondere alle attuali esigenze del settore. Il processo di selezione per il TotY 2025 è iniziato a febbraio 2024 con la valutazione dei candidati da parte di 25 giurati, giornalisti provenienti da altrettanti paesi e rappresentanti delle maggiori riviste agro-meccaniche europee. A giugno, a Milano, si è svolto poi l’evento “Let the Challenge Begin“, dove i produttori hanno presentato i loro trattori di ultima generazione alla giuria. Nei mesi successivi, i giurati hanno analizzato le specifiche tecniche e hanno eseguito test sul campo per valutarne le prestazioni.

Per il quinto anno consecutivo, BKT ha consolidato il suo ruolo di sponsor della competizione, sostenendo la promozione delle tecnologie avanzate e delle soluzioni sostenibili volte a migliorare il futuro del settore agricolo.

Le sei categorie del premio sono state concepite per rispondere alle esigenze specifiche dell’agricoltura odierna. Le categorie in cui le principali case costruttrici concorrono per aggiudicarsi il premio della 26° edizione sono: TotY HighPower, per trattori con oltre 300 cavalli, pensata per riconoscere la crescente rilevanza dei trattori ad alta potenza; TotY MidPower, dedicata ai trattori tra 150 e 280 cavalli, dove versatilità e potenza si uniscono in perfetto equilibrio; TotY Utility, riservata ai trattori multiuso di potenza tra 70 e 150 cavalli; TotY Specialized, per trattori adatti a vigneti, frutteti, terreni collinari e montani; Sustainable TotY, che premia il modello più innovativo dal punto di vista della sostenibilità; e la nuova categoria TotYBot, riservata ai trattori robotici senza cabina, un passo avanti verso la robotizzazione agricola.

La proclamazione, avvenuta oggi nella cornice di EIMA International 2024, l’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura, ha visto trionfare:

TotY HighPower : Case IH Quadtrac 715

: Case IH Quadtrac 715 TotY MidPower : Fendt 620 Vario DP

: Fendt 620 Vario DP TotY Utility : Steyr 4120 Plus

: Steyr 4120 Plus TotY Specialized : Antonio Carraro Tony 8900 TRG

: Antonio Carraro Tony 8900 TRG Sustainable TotY : Fendt e107 Vario

: Fendt e107 Vario TotYBot: AgXeed 5.115T2

“Questa edizione del TotY ha evidenziato ancora una volta la forza e il dinamismo del settore agricolo, mostrando quanto l’innovazione e la sostenibilità siano diventati punti sempre più centrali nello scenario agricolo europeo” – commenta Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe – “Queste nuove soluzioni non solo rispondono alle sfide odierne, ma gettano le basi per l’agricoltura del futuro. Siamo entusiasti di vedere come le nuove tecnologie stiano creando un impatto positivo e sostenibile nel nostro settore, e ci congratuliamo con tutti i partecipanti e vincitori, che incarnano i valori della nostra visione di progresso”.

“Questa edizione del Tractor of the Year ha dimostrato ancora una volta il livello straordinario di innovazione e sostenibilità che il nostro settore è capace di raggiungere.” – commenta Fabio Zammaretti, Presidente di Tractor of the Year – “I vincitori rappresentano il futuro dell’agricoltura, con soluzioni che combinano efficienza, potenza e rispetto per l’ambiente. Siamo orgogliosi di celebrare questi risultati e ringraziamo i costruttori, i 25 giurati, giornalisti di 25 paesi diversi, e il nostro sponsor BKT per il loro impegno costante nel promuovere un’agricoltura moderna e sostenibile”.

La nuova edizione del Tractor of the Year si è così conclusa, ispirando i produttori a spingersi oltre i propri limiti per innovare i trattori nel design e nella funzionalità. Con la continua espansione della giuria e del progetto, la missione rimane chiara: scoprire e mettere in evidenza le tecnologie e soluzioni che avanzano la meccanizzazione agricola. In questo contesto, BKT si afferma come partner strategico, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità attraverso pneumatici all’avanguardia. Il TotY non celebra solo l’innovazione, ma getta le basi per un futuro agricolo più efficiente e sostenibile.

