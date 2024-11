BOLOGNA – “L’Italia si è data una strategia interna con la creazione di un fondo innovazione che sostiene il nostro impegno per l’agricoltura e la pesca. Un fondo che è nato proprio qui ad Eima”.

Lo ha detto il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida nella giornata inaugurale di Eima International in programma a Bologna Fiere fino al 10 novembre annunciando un nuovo bando da 100 milioni di euro di cui 30 milioni riservati alle imprese residenti dei Comuni dell’Emilia Romagna e della Toscana colpite dalle alluvioni.

“L’assenza di strategia è stato l’errore più grande passato. Ed è questo il problema che ha aggravato la situazione internazionale negli ultimi anni: l’assenza di strategia e condivisione di un percorso a livello europeo e internazionale. Noi ce la stiamo mettendo tutta come Italia nell’ambito di una strategia di livello internazionale che parta dall’Unione Europea ma che guarda allo scenario internazionale perchè se si rimane fermi perdiamo di competitività e di valori come equità dal punto di vista economico e sociale” ha aggiunto Lollobrigida.

“Queste risorse vengono messe a disposizione per sostenere le nostre imprese che producono mezzi agricoli innovativi e per tutelare i nostri agricoltori. In particolare, in questo bando è stato introdotto un elemento in più: una quota è riservata a chi è stato colpito dall’alluvione. Trenta milioni andranno, infatti, alle imprese agricole dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche che hanno subito danni, per consentire loro di ripartire più velocemente”, ha sottolineato il Ministro.

“Con questo fondo puntiamo a favorire la modernizzazione delle imprese del settore, per aumentarne la produttività e la sostenibilità in un contesto economico e ambientale in rapida evoluzione. Le risorse del Fondo potranno essere impiegate per l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati all’agricoltura, alla zootecnia, alla pesca e all’acquacoltura, e saranno riservate a imprese che sostituiscono strumenti già esistenti, debitamente identificati”, ha concluso il Ministro.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it