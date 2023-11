Maltempo Toscana: ingenti danni a vivai fra Prato e Pistoia, situazione in aggiornamento nelle aziende agricole. FOTOGALLERY

FIRENZE – Anche l’agricoltura ed il vivaismo colpiti dalla tempesta Ciaran.

Maltempo e situazione drammatica nel centro della Toscana, dalla serata di ieri, che ha colpito centri abitati completamente allagati, fiumi esondati, smottamenti, frane, ospedali invasi dall’acqua e purtroppo anche morti e dispersi. Da Campi Bisenzio a Prato, da Quarrata a Rosignano: precipitazioni anomale che hanno messo in ginocchio gran parte della Toscana (LEGGI). Lo sottolineano Cia Agricoltori Italiani della Toscana e Cia Toscana Centro.

“Situazione molto difficile anche per l’agricoltura di tutta l’area interessata – sottolinea Valentino Berni, presidente Cia Agricoltori Italiani della Toscana –: i tecnici Cia fin dalle prime ore di oggi stanno monitorando i territori interessati, per una prima quantificazione dei danni”.

Danni ingenti per il vivaismo in particolare nella piana pratese, ad Agliana e Quarrata, fra Prato e Pistoia. I boscaioli della Cia nella zona di Prato si sono resi disponibili per intervenire e mettere a disposizione della comunità la loro professionalità e macchinari per lo spostamento e taglio delle piante trasportate dalla furia dell’acqua.

“Danni consistenti nella piana di Prato dove persistono allagamenti per la rottura degli argini del Bisenzio e corsi d’acqua minori – afferma Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro e vicepresidente Cia Toscana -. In quella zona i danni sono ovviamente ingentissimi su tutte le colture anche se i danni maggiori sono nelle città, zone industriali, artigianali e commerciali. Gravi danni al vivaismo: allagate piante ed alberi, intere produzioni pronte alla vendita nel periodo pre-natalizio.

Oltre alla violenza delle precipitazioni è evidente come l’abbandono delle aree agricole collinari abbia contribuito a questo disastro. Anche nel Mugello si riscontrano danni per frane e smottamenti con disagi alla viabilità. C’è apprensione per le condizioni meteo dei prossimi giorni”.

FOTGALLERY di Cia Toscana Centro – Vivai Vannacci (Quarrata-PT) e zona Casalguidi-Cantagrillo

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it