Lollobrigida: Paura di Trump? L’unico a parlarmi di dazi è stato il sottosegretario americano del governo Biden

BOLOGNA – “Al G7 agricoltura di Ortigia ho incontrato il sottosegretario di Stato americano del governo Biden e l’unico che mi abbia parlato di dazi è lui”.

A dirlo il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, parlando a margine dell’inaugurazione di Eima in corso a Bologna fino al 10 novembre.

Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se con l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti non temesse l’introduzione di dazi per i prodotti italiani il ministro ha detto: “Io sono sempre attento, ma attualmente il sottosegretario del governo Biden mi ha parlato di dazi – ha ribadito Lollobrigida – e mi chiedeva di aprire al Parmesan. Io gli ho spiegato che per riuscire a convincerci a rinunciare al Parmigiano Reggiano e alle indicazioni geografiche sul Parmigiano avrebbe dovuto usare ‘armi non convenzionali’ – ha poi scherzato il ministro -. L’ho sconsigliato di farlo, poi l’ho convinto in un altro modo. Alla sera, uno dei tutori del Parmigiano Reggiano, Massimo Bottura, ha cucinato per i colleghi ministri e hanno capito che differenza c’era tra Parmigiano Reggiano e Parmesan anche in quell’occasione”.

“Quando un popolo vota io sono sempre semplicemente contento che si sia espresso in maniera così importante, credo sia una delle elezioni negli Usa in cui ha votato più gente, con un risultato così chiaro. Aldilà di tutto, chiunque guidi uno Stato per noi è un interlocutore”, ha poi aggiunto il ministro. “Non commento oltre la vittoria di Trump – aggiunge Lollobrigida – che da oggi è il riferimento per tutti negli Stati Uniti e non faccio quello che avrebbero fatto altri e che stanno continuando a fare, rilasciando dichiarazioni oscene nei confronti del capo di uno Stato su canali televisivi pubblici e privati, con le quali si indebolisce anche il rapporto con quella che è la democrazia”.

“La democrazia non si impone perché sei cantante, attore o opinionista – conclude Lollobrigida – La democrazia è il popolo che sceglie chi deve governarlo e di fronte a una grande democrazia come gli Stati Uniti, che sa scegliere, la democrazia italiana deve guardare con rispetto e chi si dice democratico dovrebbe farlo più degli altri”.

