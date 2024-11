Intelligenza Artificiale? Eima: è già presente nell’agricoltura italiana, dal grano alla sicurezza in campo

BOLOGNA – L’Intelligenza artificiale non è futuro, ma già presente. E’ infatti già utilizzata ampiamente da molte imprese agricole e le declinazioni sono molteplici: dai seminativi al vigneto, passando per la sicurezza dei lavoratori, tema sempre più attuale.

Ne ha parlato il responsabile di EIMA Digital, il Salone nel salone dedicato alle tecnologie da industrie dell’elettronica applicate, Alessio Bolognesi.

In uno spazio dedicato (Pad. 37 e 32) sono in vetrina le tecnologie realizzate da industrie dell’elettronica applicata.

Sistemi di guida satellitare, apparati GPS, computer di bordo, sistemi ISOBUS, centraline meteo, droni, sensori e software di ultima generazione in mostra a beneficio non soltanto degli operatori e tecnici agricoli, ma anche delle industrie della meccanica, interessate ad equipaggiare i propri mezzi con dispositivi che ne ottimizzino le prestazioni.

Tecnologie mature ed estremamente affidabili destinate a razionalizzare la gestione dell’impresa agricola e a rendere sempre più scientifico e sicuro il lavoro sui campi.

Il salone ospita REAL (Robotics and Electronics for Agriculture Live) spazio interamente dedicato alla robotica e all’elettronica avanzata con un campo prove dove i visitatori potranno vedere in azione alcune delle tecnologie di ultima generazione per le lavorazioni agricole; e la Digital Hall con incontri sulle principali tematiche del comparto.

