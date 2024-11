Nuova arrivata in casa Pellenc: la forbice a batteria C3X che coniuga prestazioni, libertà di movimento e durata

La nuova forbice con batteria on-board Pellenc C3X, assicura un mix ideale di prestazioni e libertà di movimento.

Realizzata per semplificare e velocizzare il lavoro degli agricoltori, C3X sfrutta tutto il know how messo in campo da Pellenc in modo da proporre una soluzione tecnologica all’avanguardia, in grado di coniugare prestazioni di alto livello e sicurezza; C3X vanta infatti il sistema Activ’ Security, già presente sulle forbici Pellenc C35 e C45, e in grado di bloccare il movimento della lama in caso di contatto con la mano dell’operatore.

L’offerta di forbici Pellenc viene così ampliata ulteriormente, in modo da rispondere alle esigenze di ogni tipologia di agricoltore, dal professionista al semi professionista, fino ad arrivare al privato in cerca delle alte prestazioni.

A testimonianza del costante impegno e dell’attenzione del gruppo Pellenc per andare a ridurre l’impatto ambientale delle attrezzature proposte, la forbice C3X vanta la certificazione LONGTIME primo marchio europeo indipendente che identifica e promuove i prodotti progettati per durare nel tempo e per contrastare l’obsolescenza programmata; il design e i materiali scelti sono infatti studiati in modo da offrire una durata eccezionale, abbinata ad una grande facilità di riparazione.

https://www.pellencitalia.com/portfolio-items/forbice-c3x/

