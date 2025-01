Il Gruppo ISAGRI acquisisce Sencrop e diventa il numero 1 in Europa nell’agrometeo

Il Gruppo ISAGRI, leader europeo nelle soluzioni digitali per l’agricoltura, annuncia l’acquisizione di Sencrop, azienda francese innovativa specializzata in soluzioni meteorologiche e di irrigazione connesse agli appezzamenti.

Questa acquisizione strategica posiziona ISAGRI come leader europeo nelle soluzioni collaborative agro-meteologiche e punto di riferimento tecnologico mondiale.

Questa operazione segna l’unione di due leader europei, nel campo dell’agro-meteo e

della gestione degli appezzamenti, per offrire agli agricoltori e ai loro partner (cooperative,

OP, fornitori di servzi, agroindustriali, associazioni di produttori, ecc.) soluzioni sempre più

innovative efficienti. Con una comunità meteorologica in crescita, gli utenti beneficeranno di

una rete ampliata di stazioni e di un’offerta arricchita.

«Con l’integrazione di Sencrop, il Gruppo ISAGRI si rafforza con una pepita di AgTech

europea che condivide il suo DNA di innovazione, eccellenza tecnologica, qualità e

pertinenza del servizio fornito ai clienti, afferma Pascal Chevallier, amministratore delegato del Gruppo ISAGRI. La fusione, voluta dai team, consolida la rete in cui i nostri clienti hanno investito, garantisce loro la presenza di un partner solido, attento alle loro esigenze, e la disponibilità di soluzioni adeguate, sfruttando il meglio delle tecnologie presenti e future».

L’operazione si inserisce perfettamente nel progetto pluriennale Horizon 2028 di ISAGRI, che mira a rendere l’azienda un punto di riferimento tecnologico globale nell’agricoltura

connessa. Integrando una start-up all’avanguardia nel suo settore, ISAGRI rafforza le sue

competenze tecniche, si dota di un set di dati unico per arricchire l’agricoltura di precisione e consolida la sua posizione come attore chiave dell’agricoltura di domani. Sinergie che

consentono di accelerare la crescita europea e globale di Sencrop e del Gruppo ISAGRI in

un contesto di transizione agroambientale che richiede di saper padroneggiare e sfruttare

dati e IA.

In un momento in cui i margini agricoli sono sotto forte pressione e il cambiamento

climatico impone una transizione agroambientale, questa operazione è di grande

importanza. Intervenire nel momento migliore, sia per seminare, proteggere, irrigare o

raccogliere le proprie colture è diventato fondamentale e, a fine stagione, questo può

generare una differenza significativa nelle rese dei raccolti.

Con questa acquisizione, ISAGRI rafforza il suo impegno per un’agricoltura connessa e

sostenibile e conferma le sue posizioni strategiche dichiarate: una partnership tecnologica

affidabile e una comunità agro-meteo ampliata al servizio degli agricoltori francesi, europei

e globali.

SENCROP

Sencrop, una nuova filiale ISAGRI all’interno del Gruppo ISAGRI, porta competenze

riconosciute nel settore agro-meteo connesso. Questa competenza si basa su 3 pilastri:

meteo collaborativo, integrando osservazioni e previsioni meteo locali e territoriali,

monitorare i rischi agronomici (ciclo vegetale, malattie, parassiti, ecc.) e climatici,

gestione dell’acqua e controllo dell’irrigazione.

Ora, con più di 40.000 stazioni meteorologiche attive e una comunità di 30.000 agricoltori e 600 gruppi di utenti in 35 paesi , Sencrop diventa la piattaforma leader per i dati e i rischi agrometeo in Europa: integrando il parco Météus, sfruttando la presenza europea di ISAGRI, godendo di un marchio forte, sinonimo di meteo collaborativo, utilizzo quotidiano, di una piattaforma aperta agli attori dell’ecosistema (verso DSS, FMIS, strumenti di

gestione dei terreni, ecc.) e di un’offerta accessibile a tutti, con il DNA comune di servire gli agricoltori e ascoltare le loro esigenze, in modo che possano prendere le proprie decisioni in modo indipendente.

ISAGRI

Fondato a Beauvais nel 1983 da Jean-Marie Savalle, il suo presidente, il Gruppo ISAGRI rivoluzionerà molto rapidamente il mercato agricolo francese rendendo l’informatica gestionale accessibile al maggior numero di persone possibile.



I l gruppo è leader nei servizi digitali in Europa attraverso più di 30 società e marchi: AGIRIS, AGROPLUS, AKANEA, BACOSOFT, BATAPPLI, BOBBEE, CECURITY, CENTRALGEST, CRISALID, FACTOMOS, HEXANET, IRIUM, ISAGRI, KERHIS, LANDMARK, MENLOG , SIGA, WELYB, WINO, ecc.



Il Gruppo ISAGRI si rivolge a tutti i settori e ai loro fornitori offrendo un’offerta globale di servizi indipendenti e complementari : S istemi informativi dedicati e soluzioni gestionali: agricoltori, viticoltori, commercialisti e loro clienti, cooperative, industrie e imprese agroalimentari, panificatori, artigiani commercianti del settore alimentare, commercianti di vino, caseifici, trasporti e logistica, noleggio, vendita, manutenzione di attrezzature e veicoli, S oftware di archiviazione elettronica, cassaforte digitale, piattaforma documentale

dematerializzata, fattura elettronica per aziende del settore agricolo ed extra agricolo nonché commercialisti, Telecomunicazioni, telefonia, hosting, outsourcing e transizione delle infrastrutture digitali delle organizzazioni, Informazioni, studi tecnici e di marketing, fiere ed eventi professionali.



