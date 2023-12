Un piano strategico per il rilancio dell’agricoltura italiana. Centinaio all’assemblea di Confagricoltura

ROMA – “L’agricoltura rappresenta un settore cruciale per le sfide che l’Italia si trova di fronte da qui ai prossimi anni. Condivido quindi la necessità espressa dal presidente Giansanti di un piano strategico a lungo termine, che tenga insieme le prospettive di modernizzazione del comparto, gli investimenti in infrastrutture, formazione e ricerca, il contributo a una maggiore sostenibilità ambientale e, non per ultime, le necessarie garanzie economiche e sociali per gli agricoltori”. Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, a margine dei lavori dell’Assemblea invernale di Confagricoltura.

“Ho molto apprezzato l’intervento del presidente Mattarella in Assemblea – prosegue il responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega – che ha inquadrato perfettamente la centralità europea e mondiale dell’Italia nel settore agroalimentare. I nostri prodotti rappresentano ovunque sinonimo di qualità, salute e benessere, per questo abbiamo il dovere di tutelarli e promuoverli con la forza di chi è consapevole delle proprie potenzialità. Lo sta facendo il governo in maniera efficace, ma è giusto riconoscere che, almeno in questo campo, gran parte della classe politica italiana si muove di comune accordo nei consessi internazionali. L’impegno e i suggerimenti che Confagricoltura non fa mai mancare rappresentano uno stimolo a fare sempre meglio e di più”, conclude Centinaio.

