Agricoltori e trattori scendono in piazza a difesa del settore e del reddito delle aziende agricole

Gli agricoltori senesi della Cia e del centro Italia, scendono in piazza con 100 trattori a difesa del reddito delle loro aziende e per la difesa di un settore al collasso. Ad annunciarlo è la Cia Agricoltori Italiani di Siena che insieme a Cia Arezzo, Cia Grosseto e Cia Umbria organizza per venerdì 24 maggio (ore 9) al Casello A1 Valdichiana a Sinalunga (Bettolle-Si) una manifestazione per chiedere a politica ed istituzioni misure urgenti e concrete per difendere e rilanciare l’agricoltura italiana.

«Prosegue la mobilitazione Cia a sostegno del reddito delle aziende agricole – sottolinea Valentino Berni, presidente Cia Siena. Un reddito compromesso dal crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, da una burocrazia sempre più asfissiante e vessatoria e da una presenza incontrollata di animali selvatici con danni incalcolabili per le imprese agricole».

Alla manifestazione sono invitate le autorità locali e nazionali in rappresentanza delle istituzioni e delle forze politiche e sindacali. Inoltre i candidati alle elezioni Amministrative ed Europee che si svolgeranno domenica prossima.

«Ci sarà una grande partecipazione degli agricoltori da tutto il centro Italia – aggiunge il direttore Cia Siena Roberto Bartolini – anche perché questa è una manifestazione per tutti gli agricoltori e solo a difesa dell’agricoltura. Agricoltori che fra le altre cose, chiedono la modifica immediata della Legge 157/92 per passare dalla tutela alla gestione della fauna selvatica».