Birre artigianali. Da oggi primo luglio scatta riduzione accise. Chiara Gagnarli (M5S): passo importante a sostegno piccoli birrifici

“Parte oggi la riduzione delle accise del 40 per cento per i birrifici artigianali che producono fino a 10mila hl/anno, secondo quanto previsto da un nostro emendamento in legge di bilancio.

Non si può che essere soddisfatti perché mi ripaga del lavoro che insieme ad Unionbirrai abbiamo portato avanti con determinazione da molti anni, esclusivamente con lo scopo di tutelare e creare sviluppo per tutti i piccoli produttori indipendenti di birra in Italia. A chi dice che è una norma che penalizza la crescita, consiglio di riguardare i numeri delle produzioni, ben lontane dal limite massimo e con oltre il 90 per cento dei birrifici che usufruirà di questa agevolazione.

Dopo la definizione di birra artigianale ottenuta la scorsa legislatura, oggi si concretizza davvero un altro importante risultato per questo settore, buon lavoro quindi a tutti i birrifici italiani”, lo scrive su facebook la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera, Chiara Gagnarli.