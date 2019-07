Azerbaijan. Centinaio incontra presidente Aliyev: Italia può diventare partner privilegiato

Oggi a Baku il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio ha incontrato il Presidente dell’Azerbaijan, S.E. Ilham ALIYEV. Nel corso della visita sono state affrontate diverse questioni.

“Agricoltura e turismo figurano fra le vostre massime priorità. L’Italia può diventare un partner privilegiato in questo processo, grazie alle vaste conoscenze e alle tecnologie d’avanguardia di cui disponiamo. Per l’agricoltura, ci siamo presentati con padiglioni nazionali alle ultime due fiere “Caspian Agro” e abbiamo promosso visite imprenditoriali per conoscere le realtà sul campo” ha spiegato Centinaio.

Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione in agricoltura, Il ministro ha ricordato la visita nei giorni scorsi del CREA, a Baku, per scambi di esperienze scientifiche nel settore agricolo, in collaborazione con l’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Azerbaijan.

Centinaio ha evidenziato come l’agricoltura italiana sia fortemente diversificata e caratterizzata dall’utilizzo di macchine agricole italiane altamente specializzate e di precisione che permettono di aumentare la produttività del comparto. “Per queste ragioni, credo che i prodotti italiani possano essere di interesse per le imprese ed i consumatori del Suo Paese attento alla qualità e all’eccellenza” ha affermato.

In ultimo ha espresso soddisfazione per l’avvio del progetto di gemellaggio che coinvolge i rispettivi Ministeri e ha aggiunto: “L’Italia è pronta a rispondere a qualsiasi esigenza: dall’esportazione di piante e macchinari agricoli, alle tecnologie per la trasformazione e il packaging, a ogni tipo di consulenza e attività di certificazione. Anche nel settore turistico e dell’agri-turismo, dove la reputazione dell’Italia è riconosciuta in tutto il mondo, siamo pronti a considerare e rispondere alle vostre richieste.”