Earth Overshoot Day. Argiano presenta il suo modello di “Buona Agricoltura” al presidente della Commissione Agricoltura della Camera Gallinella

Oggi è il giorno del sovra-sfruttamento, l’ “Earth Overshoot Day”, ovvero il momento dal quale il consumo di risorse planetarie da parte dell’uomo eccede ciò che gli ecosistemi della Terra sono in grado di rigenerare per quell’anno. E’ il giorno dal quale l’Umanità inizia a consumare più di quello che il pianeta riesce a rigenerare, attingendo e consumando scorte e risorse del futuro. Argiano, cantina dal 1580, prima azienda plastic free a Montalcino Siena), ha scelto l’Earth Overshoot Day per presentare le linee guida del suo modello agricolo alla presenza del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella, titolare della proposta di legge “in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo”, più nota come “Costituzione del territorio”. Insieme a lui era presente anche l’on. Chiara Gagnarli, membro della medesima Commissione.

“Argiano Buona Agricoltura” è l’insieme di principi e valori per un’agricoltura consapevole, rispettosa dell’ambiente e del paesaggio, e che ha la rigenerazione e l’equilibrio della biodiversità come regole. Il suolo, risorsa primaria dell’mmanità, è sempre più oggetto di sfruttamento: viene eroso dall’urbanizzazione a causa dell’aumento della popolazione e depredato dai consumi sempre crescenti. Argiano è in controcorrente: da sei anni l’azienda segue pratiche organiche rigenerative, non utilizza pesticidi, nemmeno quelli naturali e coadiuva con propoli, zeolite e caolino. Dalla scorsa primavera ha intrapreso l’allevamento di api in vigna.

Sani (Ceo Argiano): «Cura di suolo e ambiente per la qualità» «Ringrazio il Presidente Gallinella e l’on. Gagnarli per aver accettato di passare questo giorno simbolico ad Argiano – dichiara il ceo di Argiano Bernardino Sani – . La loro attenzione verso il suolo si sposa con la devozione che gli riserviamo noi. Riteniamo che la qualità sia il prodotto di tante attenzioni; la cura del suolo e dell’ambiente sono le prime».

L’on. Gallinella: «Argiano, un modello virtuoso da replicare» «Questo è un giorno che ci spinge a riflettere sulle responsabilità che lo sfruttamento indiscriminato di suolo e ambiente comportano – sottolineal’on. Gallinella -. E’ necessario e urgente recuperare e riqualificare, rigenerare e preservare, i suoli agricoli e il paesaggio. Oggi ho visto il modello Argiano, un modello virtuoso da replicare».