Tuskanone. Ecco la nuova etichetta della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino

Tuskanone è il nome del nuovo nato nella Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino di Ponte Chiani (Ar).

E’ un vino rosso vendemmia 2017 forte e generoso, frutto da ‘viticoltura duratura’ come scritto in etichetta, una viticoltura slow fatta artigianalmente con basse produzioni per ettaro, nel massimo rispetto per pianta ed ambiente.

“I trattamenti fitosanitari sono stati eseguiti solo in caso di necessità – sottolinea Gianni Iseppi, storico enologo della Cantina aretina – nel territorio di competenza i nostri viticoltori associati hanno a disposizione ben tredici centraline agrometeorologiche, che in in base ai dati rilevati evidenziano quando è indispensabile intervenire”.

Tuskanone è un vino sinonimo di semplicità, vinificato con il metodo naturale Ganimede, rimontaggi programmati, maturazione, affinamento ed elevazione del prodotto per il 50% in legno e 50% in acciaio.

Un vino che si abbina bene alla classica cucina toscana, dai classici pici con ragù fino alle immancabili grigliate estive di carne. Ottimo anche con salumi e formaggi.