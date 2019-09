Il balconOrto, un manuale per iniziare ad autoprodurre verdura, anche su superfici limitate

L’Autore scrive: “Decisi di approfittare di tutti i semi che avevo conservato dai miei viaggi, dei giardini che furono e di riempire quei vasi vuoti. Dal casuale accostamento di piante da fiore e da orto ho riscoperto vecchie nozioni dell’infanzia impartite da nonni e genitori, compatibili a nuove teorie, a nuove tecniche poi acquisite col tempo e con l’esperienza. E ho ritrovato la via.” E’ così che nasce questo libro, un manuale del Balconorto, per iniziare a autoprodurre verdura, anche su superfici limitate. Una volta imparato a conoscere le piante giuste poche sono le regole da seguire mentre immensa è la soddisfazione di mangiare qualcosa di sano e da noi prodotto. Il Balconorto è per tutti: anche per chi ha un piccolo balcone o solo spazi pensili. Il balcone si trasformerà in uno spazio fondamentale della casa, vedrà “nuova vita” e anche noi produttori fai da te ne saremo rivitalizzati.

Il libro ci guiderà attraverso: Buone pratiche per il Balconorto, Semina, Scelte bio e precauzioni, Irrigazione e acqua cittadina, Contenitori vasi e cassoni , Terra, Consociare legumi, Le consociazioni, I fertilizzanti naturali, Le fasi lunari, Il Cerchio che si chiude. Con le schede guida degli ortaggi da coltivare sul vostro Balconorto: Terra e vasi, Semina, Coltivazione, Tempi di raccolta, Amici e nemici, Produzione dei semi – il Balconorto diventerà realtà e passione.

