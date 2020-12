Trattori all’asta Ritchie Bros Italia. Oltre 3.500 lotti online dal 5 alll’11 dicembre 2020. Anche pezzi d’epoca

Ritchie Bros conferma la data dell’ultima asta del 2020 in programma a Caorso (PC) dal 5 all’11 dicembre in modalità asta a tempo online. Saranno oltre 3.500 i macchinari e le attrezzature in vendita al miglior offerente, senza prezzo minimo o base d’asta, tra cui segnaliamo:

Eccezionale scelta di pale Caterpillar di grandi dimensioni: 950M del 2018, 966M del 2017, 972K del 2012

Dumper articolato Bell B30E del 2017

Escavatore Hitachi ZX300LCN-6 Long Reach del 2016 con sole 2.055 ore

2 caricatori Fuchs MHL335 e MHL331 e un Caterpillar MH3022

Oltre 100 escavatori, 39 pale e 16 minipale tra cui una vasta scelta di macchine Caterpillar Compact Line ex noleggio, con poche ore di lavoro e tutti gli accessori;

45 piattaforme aeree ed articolate, 98 carrelli elevatori, 22 sollevatori telescopici e una gru Demag AC100-5 da 100 ton

Clicca qui per visualizzare l’elenco aggiornato dei mezzi in vendita

Come partecipare all’Asta a Tempo di Caorso dal 5 all’11 dicembre

L’Asta a Tempo è un’asta via internet senza il banditore. Le offerte aprono sabato 5 dicembre e chiudono giovedì 10 dicembre per i macchinari e venerdì 11 dicembre per le attrezzature; su ogni lotto sarà indicato la data e l’orario esatto di chiusura: l’offerente più alto al momento della chiusura delle offerte, si aggiudicherà l’articolo.

Per fare offerte occorre creare o accedere al proprio account gratuito sul sito Ritchie Bros., registrarsi all’asta di Caorso di dicembre e versare il deposito cauzionale. Il deposito sarà integralmente rimborsato nel caso in cui non si finalizzasse nessun acquisto.

Come visionare di persona il parco macchine il 9 dicembre

Fatte salve nuove disposizioni di legge, il piazzale di Caorso (PC) sarà aperto al pubblico mercoledì 9 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 per visionare di persona i mezzi e provarli. Invitiamo le persone interessate a contattare telefonicamente l’ufficio al numero 0523 818801 a inizio dicembre per informazioni aggiornate sulle modalità di accesso.

Per garantire i massimi standard di sicurezza, potranno accedere al piazzale solo i clienti registrati online all’asta che hanno versato il deposito cauzionale nel numero massimo di 2 persone per registrazione.

Giovedì 10 e venerdì 11 dicembre gli uffici e il piazzale saranno invece chiusi al pubblico. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede italiana al numero 0523.818801 oppure via whatsapp al numero 334 6000287.

Ritchie Bros. Stories – L’asta raccontata dai clienti

Ritchie Bros. sta realizzando un progetto video per raccontare l’asta dal punto di vista di chi vende e compra macchinari: sulla pagina Facebook e sulla pagina Linkedin di Ritchie Bros. Italia sono già pubblicati i primi video che vedono protagonista Marco Zerbini, commerciante di macchine movimento terra, e Gaetano Ferrari, titolare della ditta Fercav Srl che gestisce un’importante cava nel modenese.

È sicuro comprare ad un’asta online? Quali sono I vantaggi dell’acquisto? Conviene vendere I propri macchinari? In questi video ci sono le risposte sincere di chi ha scelto di comprare e vendere alle aste Ritchie Bros.