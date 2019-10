Tabacchicoltura. Bellanova: settore importante per il paese. Il 30 ottobre incontro la Mipaaf e il 31 con BAT

“Questo è un settore importante per il nostro Paese e il tabacco dell’Alto Tevere fa parte del patrimonio non solo paesaggistico ma identitario e culturale del territorio. Un comparto importante, capace in questo territorio di fare aggregazione, di organizzare un rapporto diverso con la trasformazione, di razionalizzare la filiera. Naturalmente tutto questo non basta e bisogna affrontare il rapporto con le multinazionali.

Abbiamo fissato l’incontro con Japan Tobacco International per il 30 ottobre prossimo e il 31 con British American Tobacco. In quella sede discuteremo del rinnovo degli accordi. Sarà una discussione tecnica, con l’obiettivo chiaro di tutelare i produttori agricoli di tabacco italiani. Voglio essere chiara: noi non possiamo accettare accordi al ribasso. Chi realizza 2.6 miliardi di euro di fatturato netto in Italia deve acquistare tabacco italiano”. Così il ministro Teresa Bellanova, oggi in Umbria per incontrare le imprese del comparto.