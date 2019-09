UE, Bellanova: “Buon lavoro al nuovo Commissario europeo all’Agricoltura Wojciechowski”

«Buon lavoro di cuore a Janusz Wojciechowski, che mi auguro di incontrare presto. E saluto con molto favore le parole di Ursula von der Leyen, sull’importanza di affrontare e investire ulteriori energie per sostenere le attività agricole in ambito Europeo». Così il ministro Teresa Bellanova.

«Abbiamo tutti dinanzi una sfida importante, per cambiare l’Europa e avvicinarla a cittadini, agricoltori, imprese. In Europa dobbiamo difendere l’agricoltura mediterranea, sostenere l’eccellenza del nostro Made in Italy, scrivere regole che diano futuro al lavoro di migliaia di giovani donne e uomini che stanno investendo la loro vita nelle nostre campagne. Più investimenti nella sostenibilità e nell’economia circolare, più imprese di qualità. L’agricoltura deve essere uno sbocco attrattivo per le nuove generazioni. E mi auguro che nella nuova PAC, che dovremo scrivere tutti insieme e che dovrà mantenere adeguati finanziamenti, questa sfida abbia la rilevanza che merita. Naturalmente in questo percorso la presenza, l’autorevolezza e il ruolo di Paolo Gentiloni, cui vanno le mie felicitazioni, saranno preziosi e determinanti».