Salumi-italiani.it. Benvenuto al nuovo portale della salumeria italiana

E’ online la nuova versione del sito dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) www.salumi-italiani.it. Una nuova veste grafica, maggiore funzionalità, contenuti mirati e più razionalizzati, news ed approfondimenti, sono tra le principali novità del sito dell’Istituto, che diventa a tutti gli effetti un grande portale sulla salumeria. Attraverso questo strumento, l’IVSI mira a mantenere il ruolo di riferimento per gli amanti della salumeria e della cucina italiana.

Il sito è stato negli ultimi anni sì lo strumento attraverso cui l’Istituto ha diffuso le notizie sui tanti eventi e programmi di promozione che realizza in Italia e all’estero, ma soprattutto è diventato per molti il luogo dove trovare migliaia di informazioni utili sui salumi, dai processi produttivi dei salumi, alle caratteristiche nutrizionali, alle curiosità. Per intercettare le nuove esigenze degli utenti – seguendo l’analisi dei dati di traffico sul sito – è stata creata la sezione SalumiAmo Magazine, che come un vero e proprio ‘magazine’ raccoglie notizie provenienti da tutto il settore della salumeria italiana, come i consorzi di tutela e altre realtà d’interesse per gli utenti del sito. Le nuove collaborazioni con chef, fotografi e nutrizionisti, contribuiranno a rendere il sito uno strumento unico per tenere aggiornati i lettori sulle molte attività dell’Istituto, intrattenerli con proposte creative, ma soprattutto informarli in modo completo su tutto quello che accade nel nostro mondo.

Tra le nuove collaborazioni, segnaliamo quella con ‘La cucina di Calycanthus’, vera e propria istituzione in materia culinaria e luogo di ispirazione per appassionati di cibo e food photography. Le ricette popoleranno la sezione delle ricette D’Autore e sono il frutto della passione degli autori del sito gestito a sei mani da Maria Teresa Di Marco, che le pensa e le prepara insieme a Marie Cecile Ferré, e di Maurizio Maurizi, che le fa vivere attraverso le sue fotografie uniche.

Un’altra prestigiosa collaborazione, che è partita con il nuovo sito è quella con gli Ambasciatori del Gusto: 10 salumi saranno interpretati in originali ricette da dieci noti chef. Ricette che saranno facilmente replicabili grazie ai video realizzati ad hoc, che mostrano passo per passo tutta la preparazione.

Grande rilievo sul sito anche al Manifesto IVSI, una carta che enuncia 7 valori (storia e tradizione, informazione e cultura, qualità e sostenibilità, legame con il territorio, stile di vita italiano, gioco di squadra e orientamento al futuro) che fungono da linea guida per le aziende che decidono di aderirvi e sottoscriverlo.

Presto sarà disponibile anche la versione inglese della maggior parte delle pagine, per consentire anche agli utenti esteri di fruire di quanto pubblicato dall’Istituto.

Negli ultimi mesi è stata inoltre rafforzata la presenza di IVSI sui social: con il nome di SalumiAmo siamo presenti su Facebook, Twitter, Youtube, e da pochissimo anche su Instagram.

IVSI – Istituto Valorizzazione Salumi Italiani – opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Taiwan, Giappone ed Hong Kong.