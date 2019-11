Il GAL Appennino Aretino ha aperto due Bandi con 2.170.000 euro di contributi per le imprese del suo territorio

Il GAL Appennino Aretino ha aperto due nuovi Bandi relativamente alle misure: 6.4.1” Diversificazione delle aziende agricole” e 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste”. Per la 6.4.1 sono 1.250.000,00 € i contributi destinati ad investimenti di qualificazione dell’offerta agrituristica, interventi per le attività di: agricampeggio, educative/didattiche (fattorie didattiche), ricreative, sportive ed escursioniste, attività finalizzate allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali. A questo Bando possono partecipare gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e per le sole attività sociali e fattorie didattiche, anche gli Imprenditori Agricoli iscritti nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole.

920.000,00 € di contributi invece per le Microimprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE) e per le Imprese Agricole che svolgono l’attività nelle filiere forestali per la valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti. La misura 8.6 infatti finanzia investimenti per l’acquisto di mezzi e macchine, attrezzature per il taglio del bosco, la raccolta, lo stoccaggio e la trasformazione dei prodotti del bosco, investimenti per la realizzazione e adeguamento di beni immobili destinati al deposito, stoccaggio, e prima lavorazione degli assortimenti legnosi per entrambi i casi sono finanziabili investimenti anche per scopi energetici.

La contribuzione prevista è del 40% sugli investimenti ammissibili e saranno concessi a fondo perduto e con la regola “de minimis”. L’importo massimo concedibile per una sola domanda è di 50.000,00€ e non sono ammesse domande con un contributo minimo richiesto di 5.000,00€.

I Bandi a valere sulla programmazione locale LEADER 2014-2020 sono pubblicati sul BURT n. 42 del 16 ottobre 2019 e chiuderanno alle ore 13,00 del 19 dicembre 2019 termine ultimo per presentare Domanda di Aiuto esclusivamente attraverso il sistema informatizzato di ARTEA www.artea.toscana.it. I testi integrali dei Bandi e documenti utili alla partecipazione sono consultabili sul sito www.galaretino.it. Come sempre la struttura del GAL è a disposizione per informazioni sui Bandi e per aiutare ad una corretta compilazione della domanda.