Dl Clima: Lega, stop a taglio agevolazioni carburante agricoltura e pesca

“Il governo ha deciso di fermare i trattori dei nostri agricoltori e lasciare le barche dei pescatori ferme in banchina. E’ in arrivo infatti un’altra trappola di questa maggioranza che nel Dl Clima ha presentato un emendamento che istituisce un programma atto a tagliare le agevolazioni come il gasolio agevolato per agricoltura e pesca. Una vera e propria mazzata che passerebbe senza alcun passaggio parlamentare e che dimostra quanto questo esecutivo improvvisato non conosca la materia e proceda solo per slogan. Siamo davvero preoccupati delle scelte scriteriate di un governo apertamente nemico di pescatori e agricoltori. Come Lega vigileremo e faremo di tutto per impedire che l’ennesimo scempio venga perpetrato”.

Lo dichiarano il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell’agricoltura e il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo del Carroccio in commissione agricoltura.