Novità Pellenc. Potatura semplifica con Helion 3 e la zappatrice-sarchiatrice a batteria integrata Cultivion Alpha

PERTUIS (Francia) – Si chiamano HELION 3 – per una potatura semplificata – e CULTIVION ALPHA, – per diserbare e aerare nel terreno in modo naturale – le due novità presentate da Pellenc, nella sua sede di Pertuis, alla stampa internazionale.

Con la creazione di HELION 3 – in commercio dal marzo 2022 – , PELLENC offre allo specialista del settore paesaggistico il tagliasiepi di riferimento. Robusto e versatile con le 3 lamine intercambiabili, offre capacità di taglio e precisione eccezionali. Il tutto in totale sicurezza grazie a una tripla protezione rinforzata: sistema antibloccaggio, arresto anti rimbalzo e protezione lamina. Il comfort dell’utilizzatore è assicurato dal peso di soli 3,5 kg, dal connettore rapido, da un’impugnatura ergonomica e da un selettore a 4 velocità. Inoltre la batteria ULiB 750, HELION 3 offre un’intera giornata di autonomia di lavoro. È efficace sia nella potatura siepi sia nella finitura, ed è adatto a qualsiasi tipo di lavoro e in qualsiasi condizione climatica. Un’efficienza che resiste a tutto.

La zappatrice-sarchiatrice a batteria integrata CULTIVION ALPHA – in commercio da giugno 2022 – è l’utensile ideale per lavori di diserbo meccanico, di aerazione del terreno e zappatura. 885 colpi di zappa al minuto garantiscono una grande manovrabilità e un reale guadagno in termini di comfort e tempo per gli utilizzatori. Si adatta a tutte le applicazioni grazie ai 4 tipi di lame di cui dispone e alle 9 inclinazioni possibili. La cinghia elastica di trasporto e l’autonomia estesa di utilizzo fanno di CULTIVION ALPHA l’utensile indispensabile per orticoltori, viticoltori, giardinieri o paesaggisti. Una vera alternativa sostenibile ai diserbanti chimici! Completa la gamma ALPHA di PELLENC composta da un tagliaerba EXCELION ALPHA e un tagliasiepi ad asta HELION ALPHA.

Il gruppo PELLENC

Fondato nel 1973 da Roger Pellenc, oggi il gruppo PELLENC (con un fatturato di 306 milioni di euro) è uno dei leader mondiali nelle attrezzature per la viticoltura, l’arboricoltura frutticola e la manutenzione degli spazi verdi e urbani. Attualmente annovera 1917 collaboratori, 20 filiali, 7 siti industriali in Francia e in tutto il mondo, un centro tecnologico di R&S con più di 200 ingegneri che operano in Francia, quasi 2000 distributori e più di 500 mila clienti in tutto il mondo.

Grazie a uNa politica di innovazione permanente, il gruppo ha potuto anticipare le evoluzioni dei mercati di competenza per proporre alla propria clientela delle soluzioni sempre più performanti. Questa strategia ha portato al deposito di 1.300 brevetti ed è valsa numerosi riconoscimenti, a testimonianza dell’eccellenza dei prodotti PELLENC.

La sua crescita ha recentemente spinto l’azienda a far evolvere i propri processi industriali, in particolare nello stabilimento di Pertuis. L’evoluzione è stata premiata con i riconoscimenti “Vitrine Industrie du Futur” (“Vetrina sull’Industria del Futuro”) e “Prix de la Productivité” (“Premio Produttività”) nell’ambito dei Trophées des Usines in virtù del carattere innovativo, dell’esemplarità e dei risultati in officina di cui dà prova.

Il gruppo PELLENC persegue inoltre una politica ambientale globale. Offre una gamma completa di prodotti “Zero Emissioni“, sviluppa e utilizza un sistema industriale che soddisfa le norme che regolano la costruzione ecologica e implementa una logistica ottimizzata, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale.

