Contro la violenza sulle donne. Bellanova: un drappo rosso sulla facciata del Mipaaf

La lettera alle e ai dipendenti del Mipaaf è arrivata stamane, firmata dalla Ministra Teresa Bellanova. Un invito a indossare, domani, tutte e tutti, qualcosa di rosso.

Perché il Ministero delle Politiche Agricole domani sarà in prima linea per “questa battaglia di civiltà che riguarda tutte e tutti noi” con un drappo rosso esposto sulla facciata di via XX settembre mentre dalle pagine social istituzionali sarranno lanciati gli hashtag #qualcosadirosso e #liberapuoi.

“Libera puoi”, sottolinea la Ministra Bellanova facendo sua la campagna di sensibilizzazione della Ministra Bonetti, perché “la violenza contro le donne si sconfigge anche lavorando concretamente per contrastare la violenza economica e soprattutto sostenere l’occupazione femminile e la conciliazione vita-lavoro, rafforzando la presenza delle donne nei luoghi di lavoro, dovunque”. Sarà la stessa Ministra Bellanova, domani a mezzogiorno, a esporre il drappo rosso sulla facciata del Mipaaf.

“Care lavoratrici e cari lavoratori”, scrive la Ministra nella lettera, “mi permetto di disturbarvi di domenica per coinvolgervi in un appuntamento per me molto importante. Come saprete domani, lunedì 25 novembre, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una battaglia di civiltà che riguarda tutte e tutti noi”.

E ancora: “Basti pensare che: nel nostro Paese i femminicidi sono aumentati dal 37% del 2018 al 49% tra gennaio ed agosto 2019; nel solo mese di marzo 2019, in media, ogni 15 minuti una donna è stata vittima di violenza di genere; ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono in casa. Una violenza che deve essere conosciuta e fermata.

E questo ha bisogno della consapevolezza e del sostegno di tutte e tutti noi, nessuno escluso”.

Infine: “Domani il Ministero parteciperà a questa celebrazione esponendo un drappo rosso sulla facciata. Anche sulle pagine social del Mipaaf lanceremo gli hashtag #qualcosadirosso e #liberapuoi… “libera puoi” perché, per l’appunto, la violenza contro le donne si sconfigge anche lavorando concretamente per contrastare la violenza economica e soprattutto sostenere l’occupazione femminile, rafforzando la presenza delle donne nei luoghi di lavoro, dovunque.

Un gesto simbolico ma che ribadisce la giusta attenzione e l’impegno doveroso delle Istituzioni per dare effettiva tutela e salvaguardia a migliaia di donne che ogni giorno, anche in Italia, sono purtroppo vittime di violenza.

Una violenza che come ben sappiamo spesso si consuma nelle mura domestiche e che segna pesantemente le vittime, quando non arriva drammaticamente a spezzarne la vita.

Certa della vostra sensibilità, invito ognuno di voi a partecipare a questa ricorrenza indossando qualcosa di rosso. Ringraziandovi per il vostro impegno quotidiano, vi auguro ancora una buona domenica ”.