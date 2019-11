Ismea. Il 28 novembre a Roma, Convegno internazionale sulla gestione del rischio in Italia

Il 28 novembre prossimo si terrà a Roma il Convegno internazionale “La gestione del rischio nella PAC post-2020: proposte e fabbisogni del territorio”, organizzato dall’ISMEA nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare i fabbisogni e le richieste emerse durante i 16 workshop territoriali con oltre 1.100 operatori e per discutere le nuove proposte per le politiche di gestione del rischio in Italia anche in vista della riforma della Politica Agricola Comunitaria.

Al Convegno prenderanno parte anche rappresentanti del Parlamento Europeo, della Commissione UE e delle organizzazioni agricole nazionali. La Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Sen. Teresa Bellanova concluderà i lavori.

Per tutta la durata del Convegno (dalle 9 alle 17) sarà possibile seguire lo streaming dei lavori, collegandosi a questo link http://www.psrn-network.it/