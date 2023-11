Fondo Innovazione. A RIVE Federacma e Ismea promuovono un seminario

PORDENONE – A pochi giorni dall’apertura dello sportello Ismea sul tanto atteso Fondo Innovazione con cui sono stati stanziati 225 milioni di euro per la meccanizzazione agricola per il prossimo triennio, la Rassegna Internazionale di Viticoltura ed Enologia (RIVE) di Pordenone diventerà il palcoscenico di confronto per sciogliere gli ultimi dubbi sulle procedure di partecipazione. Federacma, Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole e da giardinaggio, ha infatti organizzato un convegno che si terrà mercoledì 8 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Superiore del Centro Congressi a Pordenone Fiere.

A relazionare ci saranno il presidente di Federacma, Andrea Borio, il presidente del Climmar (la rappresentanza europea dei dealer di macchine agricole) Roberto Rinaldin, il consulente finanziario di EsseCi Studi e Consulenze, Lamberto Comazzetto ma, soprattutto, il Responsabile della Direzione Servizi per le Imprese di Ismea, Giorgio Venceslai, con cui concessionari, agricoltori e contoterzisti potranno confrontarsi sul Fondo Innovazione il cui sportello telematico per la presentazione delle domande sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del prossimo 15 novembre.

“Si tratta di un’occasione davvero imperdibile di approfondimento diretto, considerati i tempi oramai prossimi dell’apertura dello sportello online – dichiara il presidente Andrea Borio (Federacma) – Un appuntamento dedicato non solo ai dealer ma anche a tutte le altre figure interessati dalla misura e ai comunicatori del settore”.

Il convegno sarà anche l’occasione per affrontare l’altra attesa misura dedicata alla meccanizzazione e all’innovazione agricole prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con cui sono stati stanziati 400 milioni di euro. Per comprendere come stanno procedendo i lavori di preparazione dei bandi regionali riguardanti questo importante strumento di investimento sono stati invitati gli assessori regionali competenti. Sarà possibile seguire il convegno anche via streaming: https://bit.ly/3qgcjgi

I nuovi finanziamenti per la meccanizzazione agricola

Mercoledì 8 novembre – ore 17:00

R.I.V.E. – Pordenone Fiere

Sala Superiore – Centro Congressi

Ulteriori informazioni sul bando Ismea all’indirizzo:

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12541

