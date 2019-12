Controlli nel biologico. Sequestri a Taranto: 2 tonnellate di prodotti fitosanitari, 2 trattori ed 1 deposito

I Carabinieri per la Tutela Agroalimentare (RAC) di Salerno in collaborazione con la locale Arma territoriale e l’ASL competente, nel corso di un controllo nel settore biologico in un’azienda ortofrutticola in provincia di Taranto, hanno sequestrato 2 tonnellate di prodotti fitosanitari, per un valore di 40 mila euro.

La merce, con etichettatura non conforme ed autorizzazione sanitaria scaduta, è stata rinvenuta all’interno di un deposito privo dei necessari requisiti di legge. Unitamente ai locali, sono stati sequestrati anche 2 trattori agricoli, del valore di 30 mila euro, sprovvisti dei dispositivi di sicurezza. Effettuati campionamenti dei prodotti bio presenti in campo per accertare l’utilizzo di fitosanitari non ammessi in agricoltura.