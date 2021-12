Legge di Bilancio. Spena (FI): Misure importanti per l’agricoltura, settore trainante per ripresa economica post Covid

ROMA – “La Commissione Agricoltura della Camera ha espresso parere favorevole in sede consultiva alla legge di Bilancio per l’anno 2022. Si tratta di una Manovra espansiva grazie ad un importante taglio delle tasse che porta l’impronta di Forza Italia. Per quanto riguarda l’agricoltura, in particolare, in questa direzione va la proroga dell’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”.

A sottolinearlo è Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della XIII Commissione della Camera.

“C’è soddisfazione anche per la decontribuzione per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti under 40 – prosegue Spena – , l’istituzione del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, l’incremento della dotazione del Fondo per il recupero della fauna selvatica, contributi a favore dei produttori di vino Dop e Igp e biologico che investono in sistemi digitali, la riduzione triennale delle accise sulla birra e incentivi fiscali allo sviluppo dei birrifici artigianali, la costituzione del Fondo per il sostegno dell’enogastronomia e della pasticceria italiana, più agevolazioni per i prestiti a favore di imprenditoria agricola femminile e giovanile.

Questa legge di Bilancio sarà fondamentale per far sì che il comparto agro-alimentare – che contribuisce al Pil per circa il 17 per cento – diventi uno dei motori trainanti della ripresa dell’economia nazionale post-Covid”.

