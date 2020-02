Green Deal. Gallone (FI): è una sfida che talento italiano può vincere

“Tra Greta e Trump c’e’ il nostro modo di sostenere l’ambiente. Noi siamo per il sostegno alla sostenibilita’, contro la tassazione selvaggia, la vessazione burocratica, per nostra cultura liberale riteniamo necessario sostenere le imprese che convertono in green con incentivi”. Lo ha detto Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente di Forza Italia durante l’incontro di questo pomeriggio a Roma dal titolo “Green deal europeo, una sfida per il talento italiano”.

“Invece – ha proseguito la Gallone – i governi che si sono succeduti in questa legislatura hanno agito contro le imprese e contro il green deal come noi lo concepiamo. Noi siamo contro i blocchi inutili delle auto: per migliorare la qualità dell’aria, a differenza degli amministratori di sinistra e dei grillini, riteniamo sia invece indispensabile adeguare le caldaie da riscaldamento per portarle a emissioni vicine allo zero”.

“Siamo contro la plastic e sugar tax che non sono pensate per salvaguardare la salute pubblica ma solo per fare cassa e che creeranno solo danni e delocalizzazioni.

Noi siamo per un’economia circolare che si realizza attraverso la costruzione di impianti e l’emanazione delle autorizzazioni end of waste. Queste e tante altre le proposte di Forza Italia per un VERO GREEN DEAL che oggi abbiamo presentato in Senato insieme ai colleghi Erica Mazzetti, Adriano Paroli e Massimiliano Salini”