Seme di qualità, al via la certificazione. Presentazione 25 febbraio con Convase e associazioni agricole

Al via la certificazione “Seme di qualità” per una filiera cereali tracciata, partendo da sementi di elevata qualità, attraverso i diversi passaggi produttivi, in stabilimento e in campo, fino a giungere alla valorizzazione del prodotto finito.

L’iniziativa verrà presentata alla stampa martedì 25 febbraio alle ore 15 a Roma, all’Hotel Nazionale (piazza Montecitorio 131) da Convase in collaborazione con Confagricoltura, Cia Agricoltori, Copagri, Alleanza delle cooperative agroalimentari ed Assosementi.

Partecipano all’incontro: Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; Dino Scanavino, presidente di Cia Agricoltori; Franco Verrascina, presidente di Copagri; Giorgio Mercuri, presidente di Alleanza delle cooperative agroalimentari; Giuseppe Carli, presidente di Assosementi.

Convase è il consorzio volontario di aziende sementiere che intende assicurare agli agricoltori prodotti di qualità elevata e garantita.