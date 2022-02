Filiera grano-duro-pasta. Presentazione risultati sperimentazione triennale Fruclass. Il 10 febbraio

ROMA – Le associazioni della filiera grano-pasta firmatarie del protocollo d’intesa “Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ovvero Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, COMPAG, Confagricoltura, Copagri, ITALMOPA – Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food, presentano giovedì 10 febbraio 2022, dalle ore 11 a Palazzo della Valle, in Corso Vittorio Emanuele II 101, i risultati del primo triennio di sperimentazione, avviata con l’Università degli Studi della Tuscia, dell’innovativo sistema “FRUCLASS”, che per la prima volta in Italia permette la restituzione in tempo reale di uno spaccato territoriale dei risultati della campagna granaria.

PROGRAMMA

Ai lavori è prevista la partecipazione del sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, del presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati Filippo Gallinella, del vicepresidente vicario di Unione Italiana Food Paolo Barilla, del presidente della Confagricoltura Massimiliano Giansanti, del presidente dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri, del presidente della Copagri Franco Verrascina, del componente della presidenza nazionale della Cia-Agricoltori Italiani Gianmichele Passarini, del presidente della sezione cereali di Assosementi Franco Brazzabeni, del presidente di Italmopa Emilio Ferrari, del vicepresidente per il settore dei cereali di Compag Mauro Acciarri e del professore dell’Università della Tuscia Emanuele Blasi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it