Precision farming, strumenti e tecnologie per un’agricoltura evoluta

L’adozione di tecniche di Agricoltura di Precisione nel contesto agricolo porta notevoli vantaggi sia in termini di incremento della produzione sia in termini di risparmio di tempo e input produttivi. I campi di applicazione di tali sistemi sono notevoli e vanno dalla concimazione, alla semina, al trattamento con prodotti fitosanitari. Ma quali sono gli strumenti e le tecnologie per fare agricoltura nell’era digitale? Quali sono i sensori per conoscere in tempo reale la produzione e lo stato di salute delle colture?

Partendo dall’esperienza pluriennale e dalla specializzazione acquisita sul campo, Davide Misturini prende in esame le operazioni che ogni anno gli agricoltori o i tecnici devono gestire e spiega in maniera semplice quali siano le tecnologie oggi disponibili per rendere sempre più efficiente e produttiva l’azienda agricola, approfondendo nell’esperienza quotidiana le componenti elettroniche che consentono di guidare i trattori in maniera automatica, di risparmiare prodotti fitosanitari durante le operazioni di trattamento e i software che permettono di tracciare e registrare ogni operazione eseguita in campo.

Indice: Introduzione – Il cerchio dell’agricoltura di precisione – Conoscere la posizione – Il rilievo dei confini – La mappatura dei terreni – I sistemi di guida – La concimazione a rateo variabile – La semina a rateo variabile – I trattamenti – Irrigazione di precisione – La mappatura delle rese – La tracciabilità dei dati raccolti – La robotica.

