Pubblicato l’Atlante delle razze avicunicole autoctone

L’opera di Alessio Zanon e Daniele Bigi, intitolata “Atlante delle razze avicunicole autoctone”. presenta le piccole specie zootecniche diffuse in Italia, comprese quelle non più segnalate da tempo, unendo quelle avicole (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, colombi e quaglie) all’unica specie di mammiferi zootecnici minori in Italia, i conigli.

Dopo un’introduzione per specie, che ne chiarisce le origini e l’evoluzione, sono presenti schede sintetiche singole e riccamente illustrate che descrivono origine, aree di diffusione, caratteristiche morfologiche e produttive attribuibili ad ogni singola razza.

L’obiettivo del volume è quello di sensibilizzare alla biodiversità e dare supporto a tecnici e piccoli produttori locali d’eccellenza, nonché agli appassionati che allevano a scopo ornamentale e amatoriale.

Indice: Concetti di sistematica biologica generale – Polli – Tacchini – Galline di faraone – Anatre – Oche – Colombi – Quaglie – Conigli.

Formato 23 x 27 cm | pagine: 588 | Prezzo: € 76,00 | Link per info e acquisto | Libreria Rurale

