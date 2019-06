“Strategia di mercato e gestione dell’impresa vitivinicola” è un testo – curato da Riccardo Cotarella, Sergio Cimino e Jolanda Tinarelli – che affronta, per la prima volta in maniera completa e puntuale, i temi chiave dello sviluppo e della continuità del comparto vitivinicolo: dalla trasformazione del mercato del vino all’evoluzione del consumatore e dei processi di acquisto, passando per i sistemi di gestione dei dati di mercato, le politiche di prezzo, le strategie di posizionamento del prodotto e i più ampi temi dell’organizzazione e della governance dell’azienda. L’articolazione degli argomenti e l’inserimento di percorsi di lettura consentono di ricorrere al testo come a un prezioso manuale di gestione, consultandolo, di volta in volta, in base alle esigenze di approfondimento che possono emergere durante le delicate fasi della vita aziendale. Il libro, espressamente concepito per l’impresa vitivinicola del terzo millennio, è rivolto a imprenditori, manager, studenti, enologi e altri professionisti e consulenti al servizio dell’impresa vitivinicola.

Indice: Trasformazione del mercato del vino – Strategie di posizionamento del prodotto – Piano di sviluppo – Organizzazione dell’impresa vitivinicola – Controllo della gestione aziendale – Continuità d’impresa e sinergia generazionale – Testimonianze – Appendice: I mercati: informazioni di dettaglio e compendio statistico – Principali indicatori economici e finanziari – Check list per la redazione del Business Plan.