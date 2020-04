Da Basf, Storm Ultra, la nuova soluzione biocida per ratti e topi

Da oggi è disponibile in Italia Storm Ultra, una novità di elevata efficacia parte della linea Storm, che comprende un’ampia gamma di prodotti per il controllo di ratti e topi. Storm Ultra è un’efficace esca in blocchi due volte più appetibile rispetto alle principali esche in blocchi con anticoagulanti contenenti cera.

La sua innovativa formulazione senza cera lo rende estremamente appetibile per ratti e topi, un vantaggio particolarmente significativo nei contesti quotidiani in cui le fonti di cibo sono facilmente disponibili. “La nostra esperienza di lunga data nel controllo degli infestanti, unita a un team di ricerca e sviluppo dedicato, ci ha consentito di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di rodenticidi Storm”, spiega Leon van Mullekom, responsabile Professional & Specialty Solutions per Europa, Africa, Medioriente e Asia Centrale della divisione Agricultural Solutions di BASF. Caratterizzato da un contenuto di sostanza attiva inferiore a 30 parti per milione (ppm), Storm Ultra è disponibile per l’utilizzo sia sul mercato professionale che non professionale (si prega di fare riferimento all’etichetta autorizzata dal Ministero della Salute).

“Il nuovo rodenticida è stato sviluppato per essere efficace quanto Storm Secure, presentando però una quantità inferiore di principio attivo e rispondendo così ai requisiti previsti dal regolamento biocidi (cosiddetto BPR) per l’utilizzo professionale e non professionale”, ha aggiunto Gian Luca Tabanelli Country Sales Manager P&SS per l’Italia, che spiega “I nostri clienti hanno a disposizione un nuovo strumento, privo di cera, che presenta maggiore appetibilità per ratti e topi, in grado di assicurare il controllo completo delle infestazioni, riducendo la quantità di rodenticida da utilizzare e il numero di giorni necessari per un eccellente controllo dei roditori.” Con questo nuovo prodotto BASF è impegnata a fornire nuove ed efficaci soluzioni per la disinfestazione in ambienti urbani e rurali.