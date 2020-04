Salvini e Centinaio, bene tavolo permanente agroalimentare

“Accogliamo con favore la decisione del Pd di farsi portavoce della nostra proposta di chiedere al governo un tavolo permanente sull’agroalimentare, come già fatto in altri Paesi europei come la Francia.

Non siamo gelosi delle nostre idee e siamo contenti se vengono realizzate. In questo momento di difficoltà per i cittadini e tutto il comparto è fondamentale essere rapidi e concreti, per risolvere i problemi della raccolta, della distribuzione, della difesa del reddito degli imprenditori agricoli e della temporanea reintroduzione dei voucher per l’agricoltura.” Così il segretario della Lega Matteo Salvini e l’ex ministro dell’agricoltura Gianmarco Centinaio.