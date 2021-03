Ricciardi a favore del Nutriscore. Salvini: Se è vero si dimetta

ROMA – “Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore del Nutriscore (con i “semafori” che penalizzano la dieta mediterranea e le eccellenze del Made in Italy), contro il sistema Nutrinform a cui ha aderito il Governo italiano, si dimetta dall’incarico”.

TUONA SALVINI – Lo ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la notizia dell’adesione di Walter Ricciardi consulente del ministro della Salute Speranza, ad un documento sull’introduzione in Europa del Nutriscore, la cosiddetta etichetta a semaforo, che andrebbe ad affossare le produzioni italiane e la Dieta mediterranea.

Anche il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio era intervenuto contro il Nutriscore e contro Ricciardi: “Ancora un attacco al nostro Made in Italy. E stavolta ancora più grave perché arriva da chi non ti aspetti. Da notizie di stampa apprendiamo che Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e rappresentante Oms, avrebbe firmato insieme ad altri accademici un appello francese per sostenere il Nutriscore, sottolineando anche che il Nutrinform, l’etichettatura a batteria sostenuta dal nostro paese, è inefficace”.

“Chi difende il Nutriscore porta avanti gli interessi della Francia e dei paesi del Nord Europa per i quali i prodotti legati alla Dieta mediterranea fanno male alla salute. Ribadiamo il nostro deciso no a un sistema che darebbe un bollino “rosso” alle eccellenze del nostro agroalimentare come il Parmigiano Reggiano e l’olio d’oliva e semaforo verde a una bibita gassata” ha detto Centinaio

