Coronavirus. Di Pisa (Fedagromercati): strategicità dei mercati e centri agroalimentari anche in emergenza

“Accolgo con soddisfazione l’iniziativa del Presidente di Italmercati e le parole di alcuni esponenti del PPEE che hanno rivolto un’interrogazione alla Commissione Europea in merito all’importanza strategica dei Mercati all’interno della filiera dell’agroalimentare, nonché alla necessità di destinarvi risorse per la loro valorizzazione ed il loro rilancio, riprendendo anche quanto presentato da Fedagromercati al Parlamento Europeo lo scorso 23 gennaio 2019.

Infatti, anche in questa situazione di emergenza mondiale, i nostri imprenditori e i nostri lavoratori stanno affrontando uno sforzo considerevole per garantire prodotti freschi e di qualità ai cittadini, svolgendo quindi un ruolo cardine, di sostegno alla popolazione, in termini di fabbisogni essenziali nonostante tutte le limitazioni imposte. I nostri Mercati, pur mettendo a rischio la salute degli operatori, sono operativi ogni giorno, per assicurare la catena distributiva dei beni alimentari sia italiana che europea. Mai come ora l’agroalimentare, comparto tra i più produttivi del nostro paese, ha bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni.

E’ pertanto con questo spirito che invito i rappresentanti politici, nazionali, regionali ed europei, a prescindere dall’appartenenza politica, a condividere i contenuti espressi nel documento, a favore non solo del settore ma di tutta la collettività, per dare il giusto rilievo ai Mercati, che sono veri e propri attori di raccordo e collegamento imprescindibili fra produzione, distribuzione e consumatori”.

Questo il commento del Presidente di Fedagromercati, Valentino Di Pisa, alle parole dell’on. Antonio Tajani e Silvio Berlusconi degli ultimi giorni, nonché all’interrogazione dei membri del PPE alla Commissione EU in merito all’importanza dei Mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari per l’intero settore agroalimentare.