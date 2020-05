Monitoraggio cocciniglia farinosa, la viticoltura digitale di Bayer per i professionisti della vite da tavola

Al terzo anno dal lancio, con diverse centinaia di iscritti, riparte il primo sito dedicato al monitoraggio della cocciniglia farinosa su vite da tavola. Un servizio sviluppato da Bayer in collaborazione con Enti di Ricerca in Puglia e Basilicata. Negli ultimi anni la pressione di cocciniglia farinosa sui vigneti italiani è cresciuta, con pesanti ripercussioni su produzioni e qualità delle uve.

Monitoraggiococciniglia.it è la risposta di Bayer alla richiesta di chi opera su uva da tavola di un servizio migliore, più accessibile, più preciso e più facile per la gestione di questo insetto. Registrandosi al sito www.monitoraggiococciniglia,it si avrà la possibilità di seguire l’evoluzione del ciclo biologico della cocciniglia farinosa nelle zone più vocate alla produzione della vite da tavola, con dati aggiornati settimanalmente e un grafico dell’andamento del monitoraggio. Inoltre, si potranno ricevere mail di allerta quando il fitofago raggiunge una soglia critica nelle aree di interesse, in modo tempestivo, senza dover seguire di continuo il monitoraggio e riuscendo così ad ottimizzare gli interventi di difesa.

Le zone monitorate sono quattordici. In questo modo è possibile offrire la migliore rappresentatività della situazione nei diversi areali di produzione dell’uva da tavola pugliese e lucana. Attualmente non esistono altri strumenti simili dedicati a questo insidioso insetto che è in aumento e i danni che provoca spesso si vedono tardivamente, quando non è più possibile rimediare. Monitoraggiococciniglia.it è uno strumento moderno per rendere la viticoltura ancora più sostenibile, aiutando sia i produttori che i tecnici a prendere le giuste decisioni, evitando sprechi e rischi.

Per chi è già registrato, può collegarsi al sito ed accedere all’area personale (login) con le credenziali già create o richiedere una nuova password.

