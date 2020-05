Fase 2, Bergesio – Centinaio (Lega): Bellanova come Fornero, agricoltori italiani con pugno di mosche in mano

“Le lacrime della ministra Bellanova durante la conferenza stampa di presentazione del dl Rilancio non promettono nulla di buono.

Purtroppo, gli italiani si ricordano ancora quelle della ministra del lavoro Fornero quando annunciò la vergognosa riforma sulla pensioni che penalizzò migliaia di lavoratori lasciandoli senza un’occupazione e senza pensione. A otto anni dalla sua introduzione, quella riforma si porta ancora dietro un difficile strascico sociale che ha costretto all’indigenza tantissime persone, beffate dalle promesse del governo. Speriamo che la storia non debba ripetersi altrimenti a rimetterci saranno gli agricoltori italiani che resteranno, dopo tutte queste promesse, proprio come allora, con un pugno di mosche in mano. Bellanova faccia il Ministro dell’agricoltura non la paladina dei clandestini”.

Lo scrivono in una nota i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama e Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura.