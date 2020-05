AgRIPARTENZA. Seminativi, la speranza nel dopo Covid

Il settore cerealicolo e quello dei seminativi in provincia di Siena non è stato certo esente dai forti disagi creati dall’emergenza coronavirus. Oltre ai disagi il danno economico, difficile da quantificare in questa fase ma è indubbio che ci sia stato. Iniziata la fase due le aziende ora guardano al futuro. Come? Puntando sulle filiere costruite negli anni e auspicando una ripresa dell’export. Per il grano c’è poi un paradosso, un’opportunità per il mercato interno creata proprio dal coronavirus. Ai nostri microfoni Serafino Banci della Società Agricola Terre Senesi

