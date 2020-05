Castelli Romani e Monti Prenestini. Tre nuovi bandi del GAL a sostegno dell’agricoltura locale

Altri tre bandi a sostegno delle aziende agricole sono in corso di pubblicazione a partire da oggi lunedì 25 maggio, da parte del GAL (Gruppo di Azione Locale) Castelli Romani e Monti Prenestini. Salgono così a 12, sui 15 totali, i bandi pubblicati in attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Terre di Qualità” che prevede un importo complessivo di finanziamenti pari a 4.200.000 euro.

I nuovi bandi mettono a disposizione un investimento pubblico di oltre 600 mila euro, in grado di attivare investimenti complessivi sul territorio per oltre un milione e mezzo di euro. Il GAL entro il mese di luglio ha programmato anche una nuova uscita per alcuni bandi già emessi e per i quali si sono rese disponibili ulteriori risorse.

Tra questi uscirà nuovamente il bando per gli agriturismi , per le filiere corte nel comparto agricolo e nel turismo attraverso la formula delle Comunità di Progetto.

Prevista poi l’uscita di un importante misura per la creazione di nuove imprese nei comuni del GAL .

“Noi non ci siamo mai fermati e continuiamo a lavorare per lo sviluppo del territorio – spiega il presidente del GAL, Stefano Bertuzzi – In questo periodo così difficile per tutti, abbiamo fatto il possibile per accelerare la pubblicazione dei bandi e dare tutto il tempo agli imprenditori per organizzarsi”.

La promozione dei nuovi bandi sarà molto diversa rispetto al passato – spiega il direttore del Gal Patrizia Di Fazio- in questi giorni ancora condizionati dall’emergenza legata al Covid-19 abbiamo innovato notevolmente il nostro modo di comunicare per riuscire a mantenere il contatto con il territorio al quale teniamo in modo particolare. Una delle attività è l’organizzazione di incontri virtuali interattivi con le imprese i tecnici e le loro associazioni”.

Il prossimo martedì 26 maggio è previsto il primo live meeting incentrato su “La nuova fase della programmazione dei bandi del GAL”. Sarà un incontro virtuale, ma collettivo, dove il Direttore e i tecnici di riferimento del GAL daranno tutte le informazioni sui primi tre bandi in pubblicazione, e risponderanno a domande e approfondimenti su richiesta dei partecipanti all’incontro. Per iscriversi e partecipare al meeting è necessario inviare una mail a: galcastelli@galcastelli.it.

I TRE BANDI “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” è l’obiettivo dell’operazione 4.1.1 che prevede investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni.

Obiettivo primario dell’operazione è quello di incentivare investimenti nella riconversione varietale e nella diversificazione colturale delle produzioni agricole; la realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti; interventi di “miglioramento fondiario”. La dotazione finanziaria disponibile è di 239.209 euro e il sostegno pubblico è pari al 40% della spesa ammessa.

L’operazione 4.2.1 si pone come obiettivo primario il sostegno alle imprese agroalimentari che realizzano investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. I comparti principali a cui si rivolge la misura sono quello lattiero caseario, carni bovine e ovi-caprine, olivicolo, ortofrutticolo e vitivinicolo. La dotazione finanziaria disponibile è di 200.000 euro e il sostegno pubblico è pari al 40% della spesa ammessa.

L’operazione 3.2.1 ha come obiettivo il “Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”. La tipologia di operazione intende promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori. In particolare si mira a evidenziare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti, rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell’ambiente e con il metodo biologico, favorire l’integrazione di filiera e incentivare iniziative di promozione sul mercato interno. La dotazione finanziaria disponibile è di 167.500 euro e il sostegno pubblico è pari al 70% della spesa ammessa.

INFORMAZIONI Per raccogliere informazioni utili è possibile inviare un’email a info@galcastelli.it e prenotare un appuntamento telefonico o per lo sportello virtuale con i tecnici del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini.

I bandi sono destinati a soggetti che operano nei comuni di Castel San Pietro Romano, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Labico, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Valmontone compresi nel Gruppo di Azione Locale Castelli Romani e Monti Prenestini.

I bandi sono reperibili al link: www.galcastelli.it/category/psl/bandi-e-avvisi-20142020