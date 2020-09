Asta Ritchie Bros, 2500 mezzi verranno venduti online. A Caorso dal 3 al 9 ottobre 2020

Ritchie Bros conferma la formula dell’Asta a Tempo online per il terzo appuntamento in programma a Caorso (PC) dal 3 all’8 e 9 ottobre 2020.

Questo evento conclude la prima tornata di aste autunnali che Ritchie Bros. ha organizzato in Europa e Medio Oriente nel mese di settembre vendendo online oltre 10.000 macchinari ed attrezzature ad offerenti di tutto il mondo.

L’asta di Caorso di ottobre è tradizionalmente un appuntamento importante per chi vuole vendere o acquistare macchinari, ma la scelta di oltre 2500 mezzi già disponibili per questo evento è davvero eccezionale:

Oltre 130 escavatori, 80 pale e minipale, 25 rulli;

50 sollevatori telescopici, 100 piattaforme aeree, 21 piattaforme autocarrate e 80 carrelli elevatori;

100 veicoli commerciali ed industriali; 30 trattori e oltre 100 attrezzature agricole

Tutti I lotti verranno venduti via internet al miglior offerente senza prezzo base o di riserva; l’asta parte da zero. Tra I mezzi del parco macchine segnaliamo:

una pala cingolata Caterpillar 963K del 2019 con solo 1.982 ore di lavoro;

un escavatore Doosan DX530LC-5 del 2017 con solo 1.311 ore di lavoro;

due telescopici nuovi Manitou MRT2150 Privilege+ e Merlo Roto 40.18S;

un trattore agricolo Deutz-Fahr Agrotron 7250 del 2014 con solo 1.663 ore di lavoro;

una vasta scelte di macchine CAT Compact line molto recenti e con poche ore di lavoro.

Clicca qui per visualizzare l’elenco aggiornato dei mezzi in vendita.

Per ogni macchina è presente una scheda con foto dettagliate, informazioni tecniche e, in alcuni casi, un breve video del mezzo in movimento.

Come partecipare all’Asta a Tempo di Caorso dell’8 e 9 ottobre

L’Asta a Tempo è un’asta via internet senza il banditore. Le offerte aprono sabato 3 ottobre e chiudono giovedì 8 ottobre per i macchinari e venerdì 9 ottobre per le attrezzature; su ogni lotto sarà indicato la data e l’orario esatto di chiusura: l’offerente più alto al momento della chiusura delle offerte, si aggiudicherà l’articolo. Tutti possono partecipare all’asta Ritchie Bros., privati e aziende, italiani o provenienti da altri Paesi.

Ecco I passaggi da seguire per fare offerte all’asta:

Crea o accedi al tuo account gratuito sul sito Ritchie Bros. Registrati all’asta di Caorso dell’8 ottobre Versa il deposito cauzionale A partire da sabato 3 ottobre inizia a fare offerte

Visione del parco macchine il 6 e 7 ottobre

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre dalle ore 8.00 alle 17.00 il piazzale Ritchie Bros. di Caorso (PC) sarà aperto al pubblico per la visione e prova dei macchinari: potranno accedere al piazzale i clienti registrati online all’asta che hanno versato il deposito cauzionale. Verrà richiesto di indossare la mascherina e di mantenere le distanze di sicurezza tra le persone.

Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre gli uffici e il piazzale saranno invece chiusi al pubblico. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede italiana al numero 0523.818801 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 334 6000287.